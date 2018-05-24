Как избежать пригорания при жарке

Жарка — самый популярный способ термической обработки продуктов, к которому мы прибегаем каждый день. Вроде бы все понятно — находишь хорошую сковороду, добавляешь немного масла и ставишь на умеренный огонь. Но не все так просто, и в процессе жарки есть огромное количество нюансов. Бывает так, что продукты пригорают, получаются слишком сухими или наоборот, недожаренными. Проблема пригорания стоит особенно остро при готовке на собственной кухне. Кулинары привыкли полагаться исключительно на свои знания и опыт, полученный на собственных ошибках. Редкий повар обращается к чужим советам, но мы призываем вас внимательно прочитать этот материал. Мы нашли пять трюков, которые позволят избежать пригорания и сохранить ваше блюдо вкусным и полезным.

—1— Выбор масла

Для жарки рекомендуется использовать рафинированное масло, в составе которого нет белковых веществ, пигментов и других примесей. Нельзя использовать более 8% масла от общего веса приготовляемого продукта. Если масла на сковороде немного, может произойти перегрев и начнется горение. Чтобы этого не произошло, нужно свести к минимуму время нагревания масла без продукта.

—2— Посуда

Посуда для жарки должна быть чистой и сухой. Если вы жарите на чугунной сковороде, ее необходимо время от времени прокаливать и обрабатывать. В случае с посудой из нержавеющей стали важно сохранять ее чистой и тщательно мыть после каждой жарки. Пригорание еды вызывается химическими реакциями, которые образуются между пищей и металлом, из которого изготовлена сковородка. Богатые белком продукты особенно склонны к прилипанию, так как белки способны связываться с атомами металлов.

—3— Микротрещины

Разогретое масло — жидкость высокой плотности, которая заполняет микроскопические трещины и выемки в посуде. Если добавить небольшое количество масла на раскаленную сковороду, то оно очень быстро нагреется, обжаривая внешний слой еды, а вода мгновенно испарится, образуя слой пара, который «приподнимает» еду над масляной пленкой, и не дает ей пристать к поверхности. В случае, когда масло недостаточно горячее, такого парового эффекта не будет и еда пристанет к сковороде.

—4— Подготовка продуктов

Поверхность продуктов, которые вы будете обжаривать, должна быть сухой и не очень холодной. Еду из холодильника лучше оставить на некоторое время при комнатной температуре. Холодные мясные продукты легко прилипают к поверхности сковород из нержавеющей стали при приготовлении. Если на поверхности пищи есть вода, то она может снизить температуру масла, что способствует пригоранию. Можно промокнуть поверхность пищи с помощью салфетки, или в случае приготовления рыбы, с которой не снимают кожу, нужно провести лезвием ножа по поверхности кожи, чтобы удалить избыточную влагу. Этот метод также поможет приготовить рыбу с хрустящей кожицей.

Количество имеет значение

Слишком много продуктов в сковороде приведет к тому, что выделится большое количество жидкости, которое будет способствовать пригоранию. Если избыток влаги попадет в масло, то оно не сможет нагреться до температуры, необходимой для карамелизации. В результате, еда неравномерно поджарится. Лучше всего готовить пищу небольшими порциями, подогревая сковороду и добавляя масло после каждой партии. Не нужно накрывать сковороду крышкой, так, в таком случае пар может размягчить пищу. В идеале обжаренная еда должна иметь хрустящую корочку, хотя это больше зависит от типа продукта.