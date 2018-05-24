Рецепты здоровья: одуванчик от болезней суставов

В пору цветения одуванчика в качестве лекарственного сырья заготавливают его цветки и листья. Непременно воспользуйтесь этим даром природы, если у вас болят суставы — на его основе готовятся целебные настои, отвары и настойки, помогающие при артритах, артрозах, подагре, ревматизме.

Одуванчик лекарственный помогает при заболеваниях суставов и остеохондрозе

В некоторых рецептах используется корень одуванчика. Не торопитесь выкапывать его сейчас — еще не время. Это сырье заготавливают ранней весной, когда растение трогается в рост, или осенью — именно тогда концентрация полезных веществ в корнях достигает максимума.

Настойка цветков одуванчика

500 г свежесобранных соцветий залить 0,5 л спирта (70%), укупорить, настаивать в темном месте в течение 12 дней, процедить. При ревматизме, подагре, артритах, артрозах растирать настойкой больные суставы до покраснения, а затем тепло укутывать; повторять процедуру несколько раз в день. Это средство помогает также при остеохондрозе.

Настой корней и листьев одуванчика

1 ч.ложку измельченного сушеного сырья залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение 1 часа, процедить. Принимать при ревматизме и полиартрите 4 раза в день за полчаса до еды по 1/4 стакана.

Отвар корней и листьев одуванчика при артрите

1 ст.ложку измельченного сушеного сырья залить 1 стаканом воды, довести до кипения и кипятить на медленном огне в течение 10 минут. Снять с огня, настаивать под крышкой в течение получаса, процедить, сырье отжать. Принимать 3 раза в день до еды по 1 ст.ложке.

Сироп из цветков одуванчика при ревматизме

Свежесобранные соцветия уложить в трехлитровую банку, пересыпая сахаром в соотношении 1:1. Настаивать в темном теплом месте 1 день, затем убрать в холодильник на 1,5 недели. Готовый сироп процедить, сырье отжать. Хранить в холодильнике, использовать вместо сахара. Тем, кто страдает ревматизмом, народная медицина также рекомендует в пору цветения одуванчика регулярно жевать свежие стебельки растения. Вам также могут быть интересны публикации:

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