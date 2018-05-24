7 эффективных средств для безупречного очищения кожи

Natura Siberica Cleansing Micellar Water

Мицеллярная вода от нашего любимого российского бренда Natura Siberica. Обладает свежей и легкой текстурой, при этом может похвастаться в составе древесным углем, который помогает впитывать загрязнения и открывать поры. Кстати, именно благодаря нему средство обладает непривычным черным цветом. Ну и, конечно, в составе дикие сибирские травы и экстракт березы, благодаря которым свежий и здоровый вид вашей коже будет обеспечен.

Мицеллярная вода Lähde Arctic Miracle Bi-Phase Micellar Water

Двухфазная мицеллярная вода Lähde — находка для любителей всего органического: насыщенна березовым соком, чистой арктической родниковой водой и маслом облепихи. Способна справиться даже с самым стойким макияжем, так что смело берите ее с собой в отпуск. Кстати, веганам на заметку: все продукты Lumene не тестируются на животных.

Черное масло для очищения лица Erborian

Если вы все еще пользуетесь традиционными средствами для очищения — переключайтесь на масло. Никаких сомнительных ощущений не будет — при контакте с теплой водой шелковистая текстура масла превращается в легкую эмульсию. Масло Erborian отличается черным цветом, потому что воплощает в себе технику и ритуалы корейского очищения кожи с древесным углем. В итоге кожа будет чистой, эластичной, напитанной и без ощущения масляной пленки.

Пенка для умывания Weleda Zarter Reinigungsschaum

Поклонникам пенок посвящается — мягкое средство для умывания Weledа мастерски удаляет загрязнения, избыток кожного сала и макияж, не повреждая гидролипидную пленку эпидермиса. При этом пенка обладает нежным ароматом, образованным сочетанием эфирных масел апельсина, лимона и лаванды, поэтому дарит приятные ощущения и качественное очищение.

Phyris Intelli Cleansing Gel Гель, который получил название «умного» за счет того, что подстраивается под вашу кожу и обеспечивает ей безупречную чистоту. Если у вас проблемная, сухая или подверженная стрессу кожа — это тот самый уход, который понравится вашему лицу.

Мицеллярная вода Uriage Eau Micellaire Thermale

Мицеллярная вода в удобном мини-формате (всего-то 100 мл), которая идеально вместится в ваш чемодан, если вы уже на пол пути к отпуску. Очищает, успокаивает и не вызывает аллергию. Перфект!

Очищающий бальзам для лица Ciel Cleansing Balm Необычный формат очищающего средства в виде бальзама — при этом вы получаете 2 в 1: и уход, и очищение. В нем собраны полезные для кожи компоненты и антиоксиданты, благодаря которым средство защищает кожу от воздействия свободных радикалов и заботится о сохранении молодости. Еще один плюс — продукт устраняет раздражение и обладает легким осветляющим действием, уменьшая излишнюю пигментацию.