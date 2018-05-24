Рыба с ароматом огурца: почему в Петербурге так любят корюшку

Корюшка — рыба неприхотливая. Она живет и в пресной, и в соленой воде. Европейская — встречается в Балтийском море, Ледовитом океане, Онежском озере и в бассейне Волги. Азиатскую — можно найти от Берингова пролива до Белого моря. В разных регионах эту рыбу именуют по-разному: корюха, нагыш, корешок. Но внешне она почти одинакова — мелкая чешуя, которая просвечивает, переливаясь разными оттенками. Размер от 8 до 35 сантиметров. Вес от 10 до 300 граммов.

У рыбаков есть шутка — корюшка еще и огурец. Дело в том, что от свежевыловленной корюшки исходит огуречный аромат. Это потому, что рыба выделяет вещество, которое называется огуречный альдегид.

Никто не станет спорить, что больше всего корюшку любят в Северной столице России. Здесь она стала символом города и весны. Ежегодный ажиотаж начинается в середине апреля. Вода прогревается до 6-8 градусов, и корюшка заходит на нерест в Неву. На охоту выходят как профессиональные рыбаки, так и любители. С учетом затрат на топливо, ремонта сетей и налогов средняя цена килограмма «от баркаса» составляет 200 рублей.

Усилиями же перекупщиков цена возрастает в разы. Самая популярная точка в Петербурге — на Октябрьской набережной, 70. Место пользуется огромной популярностью с советских времен. И это несмотря на цену в сезон — 750 рублей за килограмм. По словам продавцов, стоимость соотносится со свежестью продукта. Только из воды.

Купить корюшку можно и на городских рынках. Казалось бы, транспортировка должна увеличить стоимость, но по факту — на 100 рублей дешевле. Торговцы говорят, цена в 600 рублей полностью оправдана. 2018 год выдался неудачным. Лед сошел позже обычного, и вся крупная рыба уже прошла.

«Вылавливается тонна рыбы. Из нее хорошей, крупной свежей корюшки всего 10-15 килограммов. Естественно, тут спекулятивный фактор. Если бы было много крупной рыбы, конечно, она бы стоила дешевле. Потому что в 90-е годы ведро корюшки меняли на бутылку пива», — рассказывает Александр Онищенко , владелец фирмы по доставке корюшки.

Любят петербургскую корюшку и в других регионах. В Москве за килограмм готовы платить по 2000 рублей. Впрочем, немало от посетителей просят и в петербургских ресторанах. За порцию в 200 граммов придется отдать 280 рублей.

«Ценообразование зависит от трех факторов, — говорит PR-менеджер одного из петербургских ресторанов Ольга Силенкова. — Работа персонала, цена закупа и отход. Отход у корюшки довольно большой. Рыба сохраняет свои вкусовые качества в течение 2-3 дней»

Самые низкие цены на петербургскую корюшку — в интернете. 200 рублей за килограмм. Правда, здесь высок риск нарваться на контрабанду или просто некачественный продукт. Поэтому важно уметь правильно выбирать корюшку. Только что выловленная пахнет огурцом. Еще один фактор — внешний вид. Туловище должно быть ровным, а не перекрученным. Консистенция — упругая.

Если не хочется тратить деньги на ресторанную корюшку, можно приготовить ее и дома. Рецепт освоит каждый.

Корюшка на столе — кладезь здоровья. Кроме уникального вкуса, в ней много полезного жира — Омега-3. Мясо содержит железо, калий, кальций, магний, натрий, фосфор, молибден и фтор. Еще у нее очень вкусная икра.

Кстати, многие любители едят рыбку с потрохами, а некоторые — целиком, с головой.

Как приготовить корюшку на сковороде

Ингредиенты:

корюшка — 1 кг мука пшеничная — сколько понадобится

соль, перец — по вкусу

растительное масло — сколько «возьмет»

Способ приготовления:

1. Хорошо промойте корюшку.

2. Насыпьте муку в тарелку, добавьте в нее соль, перец и перемешайте.

3. На сковороду влейте масло, поставьте на огонь.

4. Через несколько минут, когда сковорода достаточно разогреется, обваляйте корюшку в муке, и в масло.

5. Обжарьте с двух сторон до образования румяной корочки. В среднем на обжаривание уйдет 5–7 минут.

6. Выложите корюшку на бумажную салфетку. Когда она впитает излишки масла, разложите рыбу по тарелкам и подавайте к столу.

По легенде, рыба с запахом огурца — любимое блюдо петербуржцев с момента основания города. Первым ее фанатом был сам Петр I.

В начале XVIII века он даже издал указ о проведении фиесты в честь «царь-рыбы». Говорят, именно так он ее называл. Праздник проходит ежегодно в мае. В этот день гости дегустируют «Генеральскую уху» по старинному рецепту Александра Меншикова , выпускают мальков в Неву и, конечно, лакомятся жареной корюшкой. Ведь в июне она пройдет по Неве и сезон ее лова закончится.

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