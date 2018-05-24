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Желе из шампанского
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Желе из шампанского 

Карельские вести 46 минут назад
Фото: Карельские вести
Необычный десерт «для взрослых», который, к тому же, очень эффектно выглядит.
Ингредиенты
Шампанское 450 мл  сахар 1 ст. л.
желатин 3 пакетика
сахарная пудра для украшения
Способ приготовления
Влейте 300 мл шампанского в кастрюльку. Добавьте сахар. Сверху посыпьте желатином и оставьте на пару минут, чтобы он размягчился.
Время готовки2 ч Количество персон5 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Поместите кастрюльку на медленный огонь и варите, пока желатин полностью не растворится, около 2-3 минут. Снимите с огня, влейте оставшееся шампанское и хорошо перемешайте.
Перелейте смесь в прямоугольную форму или в формочки для льда. Поместите в холодильник минимум на час. Затем выньте из холодильника, на несколько секунд опустите форму в емкость с теплой водой. Если вы ипсользуете формочки для льда, просто разложите готовое желе по тарелкам. Если же вы готовили его в большой форме, аккуратно выложите его на большое блюдо и нарежьте на квадратики острым ножом. Перед подачей присыпьте сверху сахарной пудрой. Можно воткнуть в кусочки желе шпажки или зубочистеи, чтобы их було удобнее брать с тарелки.
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