Этот сильный бармен думал, что может легко победить тощего парня. Но он сделал невероятное!

Местный бар был так уверен, что его бармен был самым сильным человеком, что они были готовы заключить пари на 1000$.

Бармен выжимал лимон, пока весь сок не вытекал в стакан, и вручал остатки лимона посетителю. Любой, кто мог отжать еще одну каплю сока, выигрывал деньги.

В течении долгого времени много людей пробовали (тяжелоатлеты, портовые грузчики, и т.д.), но никто не мог сделать этого.

Однажды худой маленький мужчина с большими толстыми очками вошел в бар. Он сказал писклявым голосом: «Я хотел бы попробовать выиграть пари.»

После того, как смех утих, бармен сказал хорошо, взял лимон и сжал его. Затем он вручил остатки лимона маленькому мужчине.

Но смех толпы, превратился в гробовую тишину, когда мужчина сжал лимон в кулаке и шесть капель капнули в стакан.

Толпа приветствовала победителя, бармен заплатил ему 1000$ и спросил маленького мужчину: «Чем вы занимаетесь по жизни? Вы — дровосек, тяжелоатлет или кто?»