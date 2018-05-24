Молочный рисовый пудинг

Прекрасное блюдо для завтрака — пудинг из риса и молока.

Ингредиенты

Рис басмати 100 г молоко 300 мл сахар 100 г шафран 3-4 лепестка

сливочное масло 2 ст. л.

Способ приготовления

Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Разогрейте масло в небольшой кастрюльке и обжарьте в нем рис, пока он не начнет выделять аромат.

Влейте молоко и всыпьте сахар. Тщательно перемешайте и готовьте, пока рис не станет мягким. Немного разомните рис толкушкой для пюре. Затем проварите еще немного, пока пудинг не загустеет.

Разложите пудинг по тарелкам. Сверху положите немного шафрана. При желании посыпьте дроблеными орехами.