Фундук в шоколаде

Очень простое и вкусное лакомство — фундук в шоколадной глазури.

Ингредиенты

Шоколадные капли 100 г мед 4 ст. л.

ванильный экстракт 1 ч. л.

фундук 80 г Способ приготовления

Время готовки1,5 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Добавьте мед и ванильный экстракт, тщательно перемешайте. Поместите в холодильник примерно на 10-20 минут.

Тем временем разогрейте духовку до 170 градусов и обжарьте в ней фундук. Охладите и при необходимости очистите с орехов кожицу.

Набирайте шоколадную смесь ложкой и пальцами оборачивайте ею каждый орех. Выложите орехи на блюдо или противень. Поместите в холодильник до полного застывания.