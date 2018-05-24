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Фундук в шоколаде
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Фундук в шоколаде 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Очень простое и вкусное лакомство — фундук в шоколадной глазури.
Ингредиенты
Шоколадные капли 100 г  мед 4 ст. л.
ванильный экстракт 1 ч. л.
фундук 80 г  Способ приготовления
Время готовки1,5 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Добавьте мед и ванильный экстракт, тщательно перемешайте. Поместите в холодильник примерно на 10-20 минут.
Тем временем разогрейте духовку до 170 градусов и обжарьте в ней фундук. Охладите и при необходимости очистите с орехов кожицу.
Набирайте шоколадную смесь ложкой и пальцами оборачивайте ею каждый орех. Выложите орехи на блюдо или противень. Поместите в холодильник до полного застывания.
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