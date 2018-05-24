Яблочные макаронс

Вкуснейшее печенье, которое покорило миллионы сладкоежек по всему миру.

Ингредиенты

Яичные белки 3 шт сахар 55 г миндальная мука 110 г сахарная пудра 195 г корица 0,5 ч. л.

сливочное масло 20 г яблоки 2 шт коричневый сахар 25 г лимонный сок 1 ст. л.

Способ приготовления

Перед приготовлением яичные белки нужно оставить на 24-48 часов при комнатной температуре или на 3-5 дней в холодильнике.

Время готовки2 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняФранцузская

Миндальную муку, сахарную пудру и корицу измельчите в блендере или кухонном комбайне как можно мельче. Затем просейте.

Белки взбейте до мягких пиков. Добавьте 30 г сахара и продолжайте взбивать до твердых пиков. Всыпьте миндальную смесь и быстро перемешайте несколько раз силиконовой лопаткой, чтобы избавиться от больших пузырьков воздуха. Затем смешайте до однородности.

С помощью кулинарного шприца или мешочка выложите на застеленный бумагой противень кружочки теста диаметром около 3 см. Постучите противнем о стол, чтобы вышел лишний воздух. Пузырьки, которые поднимутся на поверхность печенья, проткните зубочисткой. Оставьте печенье подсохнуть примерно на 30 минут, пока при прикосновении тесто не будет прилипать к пальцу.

Разогрейте духовку до 140 градусов. Выпекайте в течение 15-20 минут, затем аккуратно снимите печенье с бумаги и положите остывать на решетку.

Тем временем приготовьте начинку. Растопите масло в сковороде, пока оно не начнет пузыриться. Добавьте очищенные и нарезанные яблоки. Потушите их пару минут, затем присыпьте сахаром и готовьте, периодически помешивая, пока яблоки не станут мягкими. Затем измельчите их в пюре в блендере или кухонном комбайне.

Одно печенье намажьте яблочной смесью и склейте его со вторым. Так же поступите с остальными. Перед подачей лучше подержать в холодильнике около часа.