Ещё
«Улитки» с грецкими орехами
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Улитки» с грецкими орехами 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Хрустящее масляное печенье с грецкими орехами и корицей.
Ингредиенты
Сливочное масло 60 г  сахар 70 г  коричневый сахар 60 г  яйцо 1 шт  ванильный сахар 2 ч. л.
мука 200 г  грецкие орехи 150 г  разрыхлитель 0,5 ч. л.
соль 1 щепотка
кленовый сироп 2 ст. л.
корица 1 щепотка
Способ приготовления
В небольшой миске взбейте масло с двумя видами сахара. Добавьте ванильный сахар и яйцо, взбейте до воздушности.
Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
Половину орехов измельчите в крошку в кухонном комбайне или блендере. Всыпьте в масляную смесь, затем добавьте муку с солью и разрыхлителем. Замесите мягкое тесто.
Тонко раскатайте тесто между двумя слоями бумаги для выпечки. Переложите его на противень и поместите в холодильник на 30 минут.
Выньте тесто из холодильника. Полейте поверхность теста кленовым сиропом, присыпьте коричневым сахаром и корицей. Сверху посыпьте оставшимися орехами, предварительно мелко их порубив. Аккуратно сверните в рулет и поместите в холодильник минимум на 3 часа.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Рулет нарежьте тонкими ломтиками, выложите их на застеленный бумагой противень. Выпекайте в течение примерно 15 минут.
Карельские вести: последние новости
Медовая панна котта Этот сильный бармен думал, что может легко победить тощего парня. Но он сделал невероятное! Салат из цветной капусты и помидоров
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться60
Как уродует пластическая хирургия1
Китайцы рассказали о смертельной опасности шашлыка84
Почему вы едите банан неправильно17
Как быстро вы соображаете: проверьте мозг5
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
06:17
Как уродует пластическая хирургия
Красота
05:44
Кто выживет в апокалипсис: мужчины или женщины
Психология
00:44
«Вы же замужем!»: Лукьянова показала фото из душа
Звёзды
06:54
Раскрыты секреты выигрыша в играх
Психология
04:12
Видео-тест расскажет, гений вы или ненормальный
Психология
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
00:51
Муж Шурыгиной рассказал о ее миллионах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение