«Улитки» с грецкими орехами

Хрустящее масляное печенье с грецкими орехами и корицей.

Ингредиенты

Сливочное масло 60 г сахар 70 г коричневый сахар 60 г яйцо 1 шт ванильный сахар 2 ч. л.

мука 200 г грецкие орехи 150 г разрыхлитель 0,5 ч. л.

соль 1 щепотка

кленовый сироп 2 ст. л.

корица 1 щепотка

Способ приготовления

В небольшой миске взбейте масло с двумя видами сахара. Добавьте ванильный сахар и яйцо, взбейте до воздушности.

Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

Половину орехов измельчите в крошку в кухонном комбайне или блендере. Всыпьте в масляную смесь, затем добавьте муку с солью и разрыхлителем. Замесите мягкое тесто.

Тонко раскатайте тесто между двумя слоями бумаги для выпечки. Переложите его на противень и поместите в холодильник на 30 минут.

Выньте тесто из холодильника. Полейте поверхность теста кленовым сиропом, присыпьте коричневым сахаром и корицей. Сверху посыпьте оставшимися орехами, предварительно мелко их порубив. Аккуратно сверните в рулет и поместите в холодильник минимум на 3 часа.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Рулет нарежьте тонкими ломтиками, выложите их на застеленный бумагой противень. Выпекайте в течение примерно 15 минут.