Медовая панна котта

Нежнейший сливочный десерт с медовым ароматом.

Ингредиенты

Молоко 250 мл желатин 1 ч. л.

сливки (30%) 750 мл мед 150 мл соль 1 щепотка

Способ приготовления

Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняИтальянская

Влейте молоко в охлажденную емкость, сверху равномерно насыпьте желатин, чтобы он не собрался в комок. Отставьте на 5 минут, чтобы желатин размягчился.

Перелейте молоко в кастрюлю и поставьте на средний огонь. Периодически помешивая, следите, чтобы смесь хорошо нагрелась, но не закипела.

Добавьте в молоко сливки, мед и соль. При необходимости добавьте сахар по вкусу. Следите за тем, чтобы смесь не кипела, продолжайте помешивать, нагревая ее на среднем огне в течение еще 5-7 минут.

Снимите смесь с огня, немного охладите. Затем разлейте по стаканам и креманкам. Охладите в холодильнике в течение 6 часов или оставьте охлаждаться на всю ночь. Подавайте с любыми ягодами.