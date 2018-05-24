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Медовая панна котта
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Медовая панна котта 

Карельские вести 1 час назад
Нежнейший сливочный десерт с медовым ароматом.
Ингредиенты
Молоко 250 мл  желатин 1 ч. л.
сливки (30%) 750 мл  мед 150 мл  соль 1 щепотка
Способ приготовления
Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняИтальянская
Влейте молоко в охлажденную емкость, сверху равномерно насыпьте желатин, чтобы он не собрался в комок. Отставьте на 5 минут, чтобы желатин размягчился.
Перелейте молоко в кастрюлю и поставьте на средний огонь. Периодически помешивая, следите, чтобы смесь хорошо нагрелась, но не закипела.
Добавьте в молоко сливки, мед и соль. При необходимости добавьте сахар по вкусу. Следите за тем, чтобы смесь не кипела, продолжайте помешивать, нагревая ее на среднем огне в течение еще 5-7 минут.
Снимите смесь с огня, немного охладите. Затем разлейте по стаканам и креманкам. Охладите в холодильнике в течение 6 часов или оставьте охлаждаться на всю ночь. Подавайте с любыми ягодами.
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