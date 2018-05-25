Кухня будущего: главные новинки выставки EuroCucina 2018

Что вы выберете: поужинать дома или провести вечер в ресторане? Только не спешите с ответом: компания Miele представила классные новинки для кухни на международной выставке EuroCucina 2018. Рассказываем самое интересное.

Не зря Miele выбрала для выставочного стенда девиз «Revolutionary excellence» — революционное совершенство. Это заслуга Dialog Oven.

Что это такое? Кухонный прибор, который можно легко принять за обычный духовой шкаф, — лаконичный дизайн, глянцевая черная поверхность с серебристыми вставками, сенсорный дисплей M Touch и светодиодная подсветка BrilliantLight. Но на самом деле Dialog Oven — больше, чем духовой шкаф.

1. Блюдо готовится равномерно и сохраняет сочность. Все это благодаря «умным» электромагнитным волнам. Если это мясное филе — то равномерно розовое от краев до самого центра, если хлеб — легкий, воздушный и даже без корочки — так, как вы захотите.

На презентации показали, как в Dialog Oven запекают рыбное филе, помещенное в ледяной куб. В результате рыба была готова, а лед даже не растаял.

2. Можно легко приготовить несколько блюд одновременно. При этом каждое из них сохранит свой вкус и запах.

Как пользоваться Dialog Oven? У прибора есть режим «автопилота» — «Gourmet Assistant» сам подберет оптимальные настройки для приготовления блюда, пока вы занимаетесь своими делами. А если вы любите эксперименты, выбирайте режим «Gourmet Pro» для создания кулинарных шедевров.

Кстати, попробовать себя в роли шеф-повара можно будет уже в 2019 году — когда Dialog Oven появится в России.

Как она работает? Индукционная панель очень быстро нагревает посуду и продукты, которые в ней находятся. Поэтому вы в два раза быстрее приготовите даже сложные блюда.

К тому же вам не нужно беспокоиться о запахе во время готовки: в панель встроена вытяжка в виде небольшой решетки. Она не создает лишнего шума, экономит электроэнергию и даже сама выключится без вашего участия.

Что выбрать? Если вы часто готовите на гриле, вам точно понравится тепан с электрическим нагревом. На поверхности из нержавеющей стали можно приготовить сразу несколько блюд с различной температурой.

Тем, кому не безразлична чистота окружающей среды, придется по душе газовая панель. А если вы привыкли делать несколько дел одновременно, вас выручит индукционная панель Вок. Умная система ControlInduc не даст вашей еде подгореть, даже если вы отошли от плиты.