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Рецепт дня: окрошка с водорослями
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Рецепт дня: окрошка с водорослями 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
169 calories
Окрошка с водорослями
Рецепт от шеф-повара устричного бара Umi Oysters Евгения Мещерякова. Окрошка с водорослями СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 169 ккал
Ингредиенты
Огурец (бакинские) 32 г Редис 32 г Яйца 4 шт. Картофель (мини, отварной) 60 г Водоросли (кайсо) 60 г Редька (зелёная очищенная) 32 г Лук (зелёный) 8 г Квас по вкусу Хрен по вкусу Квас (сусло) по вкусу Масло (кунжутное) по вкусу
Все овощи нарежьте соломкой.
Выложите в ледяную тарелку с картофелем и водорослями кайсо.
Смешайте сусло квасное, квас, хрен и кунжутное масло. Залейте всё в супницу и сверху положите половинки отварного яйца. Приятного аппетита!
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