Рецепт дня: окрошка с водорослями

169 calories

Окрошка с водорослями

Рецепт от шеф-повара устричного бара Umi Oysters Евгения Мещерякова. Окрошка с водорослями СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 169 ккал

Ингредиенты

Огурец (бакинские) 32 г Редис 32 г Яйца 4 шт. Картофель (мини, отварной) 60 г Водоросли (кайсо) 60 г Редька (зелёная очищенная) 32 г Лук (зелёный) 8 г Квас по вкусу Хрен по вкусу Квас (сусло) по вкусу Масло (кунжутное) по вкусу

Все овощи нарежьте соломкой.

Выложите в ледяную тарелку с картофелем и водорослями кайсо.

Смешайте сусло квасное, квас, хрен и кунжутное масло. Залейте всё в супницу и сверху положите половинки отварного яйца. Приятного аппетита!

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Запись «Рецепт дня: окрошка с водорослями» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.