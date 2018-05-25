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Кишечную палочку в сливочном масле обнаружили в Нижегородской области
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Кишечную палочку в сливочном масле обнаружили в Нижегородской области 

Newsroom24 45 минут назад
Фото: Newsroom24
Сливочное масло с содержанием опасных бактерий выявлено в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
В ходе внеплановой проверки специалисты регионального Россельхознадзора выявили некачественное сладко-сливочное несолёное масло «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% производства ООО «Молочная река». Продукция не соответствовала требованиям технических регламентов Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» и требованиям ТР ТС «О безопасности молока и молочной продукции» по микробиологическим показателям. В лабораторных пробах продукции выявлены дрожжи, плесень и кишечная палочка.
По результатам проведения проверки декларация соответствия продукции, подтверждающая ее безопасность и качество, была приостановлена. Кроме того, введён режим усиленного лабораторного контроля за выпускаемой продукцией.
Ранее сообщалось, что котлеты с кишечной палочкой обнаружены в нижегородском магазине.
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