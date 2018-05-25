Кишечную палочку в сливочном масле обнаружили в Нижегородской области

Сливочное масло с содержанием опасных бактерий выявлено в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

В ходе внеплановой проверки специалисты регионального Россельхознадзора выявили некачественное сладко-сливочное несолёное масло «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% производства ООО «Молочная река». Продукция не соответствовала требованиям технических регламентов Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» и требованиям ТР ТС «О безопасности молока и молочной продукции» по микробиологическим показателям. В лабораторных пробах продукции выявлены дрожжи, плесень и кишечная палочка.

По результатам проведения проверки декларация соответствия продукции, подтверждающая ее безопасность и качество, была приостановлена. Кроме того, введён режим усиленного лабораторного контроля за выпускаемой продукцией.

Ранее сообщалось, что котлеты с кишечной палочкой обнаружены в нижегородском магазине.