Как правильно готовить курицу-гриль

На гриле можно готовить не только целую курицу, но и куриные крылышки, ножки, бедрышки, грудки и прочие части этой чудесной птицы. Вообще, нет другого такого продукта, который бы так идеально подходил для гриля. Курица на гриле — не только идеальный выбор для индивидуального приготовления, но и весьма ходовой товар, который продается в магазинах и пунктах общественного питания. Но если для приготовления в коммерческих масштабах используются специальные духовые шкафы с автоматическими вертелами, то в случае с обычным грилем, все немного сложнее. Сегодня мы расскажем о том, как правильно жарить курицу на гриле и получать самые сочные и вкусные куски.

— Масло для решетки —

Всегда смазывайте вашу решетку маслом прежде чем жарить на ней курицу (и не только). Это обеспечит вам целую курицу, куски которой не останутся прилипшими к решетке. Для смазки используйте бумажное полотенце, которое можно скомкать и с помощью щипцов промазать маслом решетку.

— Маринуйте —

Заранее замаринованная курочка куда лучше будет чувствовать себя на гриле, чем та, которой не коснулся ароматный рассол. Тут работает правило повышенной влажности, исходя из которого продукты, более насыщенные влагой, получаются на гриле сочнее и вкуснее.

— Следите за размером —

Разделывая курицу на кусочки, думайте о том, как вы будете ее готовить. Небольшим кусочкам будет достаточно всего нескольких минут на гриле, в то время как тушке или полутушке понадобится уже несколько десятков минут обжаривания с постоянным переворачиванием.

— Больше пространства —

Не поддавайтесь искушению выложить на гриль сразу всю курицу, что у вас есть. Чем больше пространства вокруг куска, тем равномернее будет прожарка. А еще вы можете использовать щипцы, чтобы время от времени прижимать кусок к решетке.

— Соус в самом конце —

Если ваша методика приготовления предполагает использование соуса, поливайте куски непосредственно перед приготовлением. Это позволит избежать возгорания сахара, который обычно содержится в большинстве соусов.