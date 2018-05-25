Bocconcino: рецепты летних коктейлей

Совсем недавно на Патриках открылся восьмой ресторан европейской сети Bocconcino, которая готовит вкуснейшую пиццу. А еще здесь есть несколько эксклюзивных позиций в меню (например, тартар из мраморной говядины с красной икрой, оливковым маслом и хрустящей фокаччей) и освежающие лимонады. Их, кстати, ты можешь самостоятельно приготовить дома и пригласить друзей на вечеринку! Подготовили для тебя рецепты от Bocconcino.

Лимонад клубника-личи (400 мл)

Ингредиенты:

клубника 100гр

личи ягода 10гр

сок личи 40мл

сахарный сироп 30мл

личи консервированные (очищ.) 10мл

Способ приготовления: клубнику, консервированные личи с соком, сахарный сироп и лед в блендере взбиваем. В хайбол добавляем лед фраппе, затем добавляем готовую смесь и перемешиваем. Украшаем свежим личи, и лимонад готов к поддаче.

Лимонад огурец-агава (400 мл)

Ингредиенты:

огурцы 150 гр сироп агавы 50 мл фреш лайма 10 мл Способ приготовления: очищенный огурец режем, к нему добавляем лед, сироп агавы и фреш лайма. Все это взбиваем в блендере. В хайбол добавляем лед фраппе, затем готовую смесь и перемешиваем. Украшаем лимонад сегментом огурца!

Лимонад испанский апельсин (400 мл)

Ингредиенты:

фреш апельсина 150 мл фреш лимона 20 мл сиропы топинамбур 50 мл чипсы апельсиновые 2 гр Способ приготовления: фреш апельсина, фреш лимона, сироп топинамбура и лед — взбиваем в блендере. Параллельно режем кумкват кружочками и слегка давим их. В хайбол добавляем лед фраппе, кумкват (предварительно очищенный от косточек), смесь из блендера и взбиваем. Лимонад украшаем чипсами апельсина!

Лимонад груша-корица (400 мл)

Ингредиенты:

груша 150 гр сироп топинамбур 30 мл корица 1,2 гр чипсы груши 2 гр Способ приготовления: грушу порезать на равные части, добавить сироп топинамбура, лед, корицу и взбить в блендере. В хайбол насыпать лед фраппе, затем добавить готовую смесь из блендера. Все перемешать. Украсить лимонад палочкой корицы и чипсами из груши.

Лимонад черешня (1 литр)

Ингредиенты:

черешня 250 гр вода питьевая 250 мл мед 50 гр фреш лимона 20 мл цедра лимона 10 гр сахарный сироп 30 мл Способ приготовления: черешню помыть, разрезать и удалить косточки. В сотейник налить 100 гр воды и выложить очищенную черешню, довести до кипения с открытой крышкой. Дать остыть черешне. Затем в блендер добавить фреш лимона, мед, цедру и взбить с тремя кубиками льда. Готовое пюре вылить в графин, добавить 6-7 кубиков льда и влить воду.

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