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Bocconcino: рецепты летних коктейлей
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Bocconcino: рецепты летних коктейлей 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Совсем недавно на Патриках открылся восьмой ресторан европейской сети Bocconcino, которая готовит вкуснейшую пиццу. А еще здесь есть несколько эксклюзивных позиций в меню (например, тартар из мраморной говядины с красной икрой, оливковым маслом и хрустящей фокаччей) и освежающие лимонады. Их, кстати, ты можешь самостоятельно приготовить дома и пригласить друзей на вечеринку! Подготовили для тебя рецепты от Bocconcino.
Лимонад клубника-личи (400 мл)
Ингредиенты:
клубника 100гр
личи ягода 10гр
сок личи 40мл
сахарный сироп 30мл
личи консервированные (очищ.) 10мл
Способ приготовления: клубнику, консервированные личи с соком, сахарный сироп и лед в блендере взбиваем. В хайбол добавляем лед фраппе, затем добавляем готовую смесь и перемешиваем. Украшаем свежим личи, и лимонад готов к поддаче.
Лимонад огурец-агава (400 мл)
Ингредиенты:
огурцы 150 гр  сироп агавы 50 мл  фреш лайма 10 мл  Способ приготовления: очищенный огурец режем, к нему добавляем лед, сироп агавы и фреш лайма. Все это взбиваем в блендере. В хайбол добавляем лед фраппе, затем готовую смесь и перемешиваем. Украшаем лимонад сегментом огурца!
Лимонад испанский апельсин (400 мл)
Ингредиенты:
фреш апельсина 150 мл  фреш лимона 20 мл  сиропы топинамбур 50 мл  чипсы апельсиновые 2 гр  Способ приготовления: фреш апельсина, фреш лимона, сироп топинамбура и лед — взбиваем в блендере. Параллельно режем кумкват кружочками и слегка давим их. В хайбол добавляем лед фраппе, кумкват (предварительно очищенный от косточек), смесь из блендера и взбиваем. Лимонад украшаем чипсами апельсина!
Лимонад груша-корица (400 мл)
Ингредиенты:
груша 150 гр  сироп топинамбур 30 мл  корица 1,2 гр  чипсы груши 2 гр  Способ приготовления: грушу порезать на равные части, добавить сироп топинамбура, лед, корицу и взбить в блендере. В хайбол насыпать лед фраппе, затем добавить готовую смесь из блендера. Все перемешать. Украсить лимонад палочкой корицы и чипсами из груши.
Лимонад черешня (1 литр)
Ингредиенты:
черешня 250 гр  вода питьевая 250 мл  мед 50 гр  фреш лимона 20 мл  цедра лимона 10 гр  сахарный сироп 30 мл  Способ приготовления: черешню помыть, разрезать и удалить косточки. В сотейник налить 100 гр воды и выложить очищенную черешню, довести до кипения с открытой крышкой. Дать остыть черешне. Затем в блендер добавить фреш лимона, мед, цедру и взбить с тремя кубиками льда. Готовое пюре вылить в графин, добавить 6-7 кубиков льда и влить воду.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/bocconcino-retsepty-letnih-limonadov/
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