8 способов, как бороться со сном на работе

Многие офисные работники с трудом дотягивают до вечера, не всем удается сохранить на работе нормальный уровень бодрости. Будни ассоциируются с состоянием зомби, работа вгоняет в сон, а действительно отдохнуть получается только в выходные. Но при тщательно спланированном времени, рационе и грамотном расходовании энергии можно оставаться активным и бодрым даже по будням.

Высыпаться

Залог бодрости днем — качественный сон ночью. Правильно распределенное время для вечерних дел поможет вам не засиживаться до ночи и отправиться спать в «приличное» время, то есть до 23.00. Именно с 23.00 до 03.00 происходит максимальное восстановление сил. В этом время во сне вырабатывается гормон мелатонин, отвечающий за регулирование внутренних циклов. Сбои в выработке этого гормона приводят не только к дисбалансу в графике сна/бодрствования, но и увеличивают риск набора лишнего веса, развития некоторых видов раковых и сердечно-сосудистых заболеваний.

Плотно завтракать

Если ваш завтрак состоит из углеводов, особенно «коротких», таких как сладкая каша или хлопья, бутерброд из белого хлеба или другая выпечка, вы гарантированно почувствуете усталость уже часа через два после начала рабочего дня. А если вы пропускаете завтрак, результаты будут еще хуже — весь день вас будет клонить в сон.

Следите за тем, чтобы завтрак включал в себя и белки (яйца, творог, йогурт, куриное мясо), и «длинные» углеводы (цельнозерновые крупы), и здоровые жиры (авокадо, орехи). Тогда усталость не настигнет вас внезапно, погнав за очередной порцией кофе.

Гулять днем

Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Physiology and Behavior, показало, что 10 минут хождения вверх-вниз по лестнице в обычном темпе заряжают энергией, равной 50 миллиграммам кофеина или одному стакану сладкой газировки. Поэтому, почувствовав усталость, потратьте 10 минут на активную прогулку по офису, лестнице или вокруг здания.

Возьмите себе за четкое правило — чтобы избежать сна на рабочем месте, не сидеть дольше одного часа без движения. Вставайте и разминайтесь. Это нужно не только для того, чтобы взбодриться и прогнать сон, но и в качестве профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Достаточно пить

Даже легкое обезвоживание способно привести к упадку сил и потере концентрации. Все мысли будут только о сне. Выпивайте по стакану воды каждые полтора часа или по несколько глотков каждые 20 минут. Можно пить воду, несладкий морс, овощной сок или воду с лимоном, апельсином, мятой или имбирем. Для того чтобы взбодриться, можно умыться прохладной водой или даже просто сполоснуть руки.

Кофе полезной жидкостью не считается, но 1-2 чашки кофе до 14.00 не помешают. Качественный сваренный кофе стимулирует работу мозга, но его нежелательно употреблять на голодный желудок.

Правильно перекусывать

Для того чтобы не испытывать падения уровня энергии, важно каждые 1,5-2 часа получать «топливо». Это могут быть сушеные орехи, овощные чипсы, натуральный йогурт, цельнозерновой хлеб с сыром и т. д. Старайтесь избегать сладких перекусов, печенья и выпечки, потому что они приводят к скачку сахара в крови и его резкому падению через некоторое время. Сахар должен всасываться в кровь постепенно. Держите под рукой отруби — это клетчатка в чистом виде, которая замедляет усвоение сахара. Но в качестве перекуса отруби не подходят, потому что не дают энергии. Их хорошо сочетать с фруктами или соками.

Стимулировать органы чувств

Чтобы восстановить потраченную энергию, иногда нужно отвлечься от текущих дел и задействовать органы чувств, которые обычно «дремлют», пока вы трудитесь в офисе. Держите под рукой один-два пузырька с эфирными маслами. Особенно эффективны для бодрости масла цитрусовых или мяты. Закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов.

Можно действовать и через слух. Создайте для себя плейлист с активными, бодрящими и мотивирующими композициями, от которых сердце бьется быстрее и появляется жажда деятельности. Сон как рукой снимет, а работа пойдет быстрее и веселее.

Если вы работаете дома, хорошей стимуляцией будут несколько минут, проведенных на игольчатом коврике типа PranaMat или аппликатора Кузнецова. Постойте на нем голыми ступнями, и вы почувствуете, как улучшается кровообращение. Можно сделать самомассаж ушей или кожи головы для того, чтобы обеспечить приток крови к мозгу.

Убираться на рабочем месте

Чистота на столе, конечно, напрямую не связана с энергией и бодростью, но может стать дополнительным фактором для поддержания работоспособного состояния. Исследование, проведенное Институтом нейронауки Принстонского университета , показало, что загроможденное пространство создает беспорядок в мыслях и заставляет наше тело тратить энергию на беспокойство и поиск нужных бумаг и вещей.

Специалисты утверждают, что беспорядок в делах имеет тот же негативный эффект. Записывайте все дела, которые нужно сделать в течение дня, заносите их в календарь, настраивайте уведомления и следуйте плану, тогда вы потратите меньше сил и энергии.

Вести активный образ жизни

Для того чтобы чувствовать себя лучше в течение рабочего дня, нужно в целом вести активный образ жизни. Это касается не только спорта и здорового питания. Психологи и нейробиологи говорят о том, что наличие хобби, интересов помимо работы, круга друзей, волонтерской деятельности и т. д. способствует хорошему самочувствию и сбалансированному уровню энергии. Если вы знаете, что вечером вас ждет что-то интересное, а на выходные запланировано не только лежание на диване, то оставаться в тонусе в течение дня будет гораздо проще.

Встречи с интересными людьми, обучение чему-то новому, помощь другим — все это помогает поддерживать мозговую деятельность на должном уровне, чувствовать свою нужность и жить полной жизнью. А если каждый день похож на другой и вы можете провести вечер на автопилоте с закрытыми глазами, потому что ничего нового никогда не происходит, неудивительно, если вы регулярно клюете носом на рабочем месте.