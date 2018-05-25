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Ресторанный салат на скорую руку: хозяйке на заметку
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Ресторанный салат на скорую руку: хозяйке на заметку 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Хочется больше разнообразия на своем обеденном столе? Летний салат с томатами и сыром превратит вашу трапезу в изысканное угощение. Побалуйте себя!
Летний салат с томатами и сыром/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
150 г помидоров черри,
50 г пармезана,
2 ст. ложки уксуса,
соль, молотый белый перец,
0,5 ч. ложки сладкой горчицы,
1 зубчик чеснока,
5 ст. ложек оливкового масла,
по 1 пучку дуболистного салата, руколы и зеленого лука.
Приготовление:
Помидоры вымыть, обсушить и разрезать пополам. Тонкими пластинками настрогать пармезан. Смешать уксус с солью, перцем и горчицей. Добавить пропущенный через пресс чеснок. Подмешать оливковое масло и слегка взбить.
Помидоры выложить в небольшую миску и залить приготовленным маринадом. Дать постоять под крышкой 15 минут.
Листья салатов перебрать, вымыть, обсушить и разорвать на крупные куски. Зеленый лук вымыть, обсушить и нарезать длинными трубочками. Зелень красиво разложить по порционным салатникам. Помидоры из маринада вынуть и положить сверху.
В качестве заправки использовать оставшийся маринад. Салат посыпать пармезаном.
Время приготовления: 20 минут. В одной порции 170 ккал. Белки — 6 г, жиры — 17 г, углеводы — 4 г.
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