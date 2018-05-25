Ресторанный салат на скорую руку: хозяйке на заметку

Хочется больше разнообразия на своем обеденном столе? Летний салат с томатами и сыром превратит вашу трапезу в изысканное угощение. Побалуйте себя!

Летний салат с томатами и сыром/Фото: Олег Кулагин /BurdaMedia

Понадобится:

150 г помидоров черри,

50 г пармезана,

2 ст. ложки уксуса,

соль, молотый белый перец,

0,5 ч. ложки сладкой горчицы,

1 зубчик чеснока,

5 ст. ложек оливкового масла,

по 1 пучку дуболистного салата, руколы и зеленого лука.

Приготовление:

Помидоры вымыть, обсушить и разрезать пополам. Тонкими пластинками настрогать пармезан. Смешать уксус с солью, перцем и горчицей. Добавить пропущенный через пресс чеснок. Подмешать оливковое масло и слегка взбить.

Помидоры выложить в небольшую миску и залить приготовленным маринадом. Дать постоять под крышкой 15 минут.

Листья салатов перебрать, вымыть, обсушить и разорвать на крупные куски. Зеленый лук вымыть, обсушить и нарезать длинными трубочками. Зелень красиво разложить по порционным салатникам. Помидоры из маринада вынуть и положить сверху.

В качестве заправки использовать оставшийся маринад. Салат посыпать пармезаном.

Время приготовления: 20 минут. В одной порции 170 ккал. Белки — 6 г, жиры — 17 г, углеводы — 4 г.