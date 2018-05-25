Как готовить пиццу на чугунной сковороде

Пицца — великолепное кулинарное изобретение человечества, которое обладает удивительным свойством нравиться всем без исключения. Простое блюдо стало популярным прежде всего благодаря своей простоте, однако по сей день у многих возникают проблемы, касающиеся приготовления пиццы дома. Среди самых распространенных из них — отсутствие дровяной печи. Именно ее используют итальянцы, которую можно считать эталонной. Однако, есть небольшое, но увесистое решение проблемы — чугунная сковорода, на которой блюдо можно приготовить ничуть не хуже.

— Исходный набор —

Ингредиенты:

Тесто для пиццы — 500 граммов; Песто — 2 чашки; Моцарелла — 2 чашки; Салями или чоризо — 1 чашка, нарезать ломтиками или кубиками; Оливковое масло — 2 чайные ложки;

Готовить пиццу рекомендуется именно на чугунной сковороде — благодаря своей чудесной способности распределять тепло, выпечка на толстостенной сковороде получается пышная и невероятно вкусная. Идеально для пиццы подойдет сковорода среднего диаметра, плита же может быть любой — газовой или индукционной.

— Подготовка —

Сковороду нужно тщательно вымыть, просушить прокаливанием и смазать оливковым маслом. Дать остыть. Тесто выложить в холодную сковороду, осторожно приминая края и образуя характерный бортик. Для этого лучше всего использовать острие вилки. Такая перфорация поможет тесту равномерно пропечься.

— Соус —

Соус для пиццы может быть самым разным. Единственное, что остается неизменным — способ укладки соуса на тесто. Это должен быть ровный тонкий слой, который позволит тесту впитать аромат и не высохнуть во время жарки.

— Начинка —

Ходит много споров о начинке для пиццы, однако остается набор ингредиентов, которым нет равных. И это, конечно же, колбаса и сыр. Для пиццы лучше всего взять хорошую колбасу, в которой вы не будете сомневаться. В числе сырных предпочтений — моцарелла. Украсить пиццу можно томатами и зеленью, остальные добавки — на ваш вкус.

— Жарка —

Сковороду поставить на горелку и накрыть крышкой. Готовить на среднем огне 10-12 минут. За это время сыр должен расплавиться и потечь. Этого времени должно хватить, чтобы тесто равномерно прожарилось. При помощи тестера готовности для выпечки возьмите пробу из бокового бортика пиццы — если оно готово, пиццу можно вынимать из сковородки и подавать к столу.