4 рецепта для вкусного ужина на даче

Летом многие проводят выходные за городом. Удивите гостей, приготовив эти несложные, но эффектные блюда. Гости точно оценят окрошку с тартаром из говядины, салат с куриной печенью, морепродукты с чечевицей и паннакотту с клубникой.

Все рецепты предоставлены бренд-шефом Кириллом Бергером и представлены в летнем меню ресторана Rose Bar.

Окрошка с квасом и тартаром из говядины

Ингредиенты (на 4 порции):

Для базы окрошки: сливочный хрен (10 г), горчица (10 г), сметана (100 г), отварной желток (2 шт.), белый квас (200 г), темный квас (200 г), укроп (20 г), зеленый лук (10 г), соль и перец (по вкусу).

Для начинки: отварной картофель (30 г), редис (30 г), отварной яичный белок (30 г), огурец свежий (30 г).

Ингредиенты для тартара: говяжья вырезка (30 г), горчица (0,5 ч. л.), каперсы (1 ст. л.), соль (по вкусу).

Способ приготовления:

Все ингредиенты для базы измельчите в блендере до однородной консистенции. Ингредиенты для начинки нарежьте одинакового размера кубиком. Говядину измельчите, смешайте с каперсами, горчицей и солью по вкусу. В тарелку выложите начинку, сверху шариком тартар, залейте все базой для окрошки. Зеленый салат с куриной печенью

Ингредиенты для салата (на 1 порцию): руккола (30 г), помидоры (70 г), сегменты грейпфрута (30 г), сегменты апельсина (30 г), куриная печень (200 г), мука (для панировки), чеснок (1 зубчик), тимьян (1 веточка), растительное масло (для жарки), соус (30 г).

Ингредиенты для соуса: апельсиновый фреш (20 мл), мед (4 г), горчица зернистая (5 г), винный уксус (1-2 капли), оливковое масло (4 мл), растительное масло (15 мл).

Способ приготовления:

Для заправки: выпарите апельсиновый фреш вполовину, добавьте остальные ингредиенты, перемешайте. Куриную печень обваляйте в муке. В сковороде нагрейте масло, обжарьте слегка чеснок и ветку тимьяна. Добавьте куриную печень и обжарьте до готовности. Смешайте нарезанный кубиком помидор, рукколу, грейпфрут и апельсин, добавьте обжаренную печень, полейте салат соусом и перемешайте. Морепродукты с чечевицей

Ингредиенты (на 4 порции): чечевица (200 г), горох маш (200 г), сливочное масло (150 г), стружка тунца (по желанию), рыбный соус (по вкусу), кальмар (150 г), креветки очищенные (150 г), филе трески (150 г).

Способ приготовления:

Разварите чечевицу вместе с горохом маш до состояния каши, добавьте сливочное масло, стружку тунца и измельчите в пюре с помощью погружного блендера. Доведите до вкуса любым рыбным соусом или просто солью и перцем. Нарезанного кальмара, очищенные креветки, кусочки филе трески обжарьте с измельченным чесноком и веточкой тимьяна на растительном масле. Залейте соусом из бобовых и доведите до кипения. Посолите и поперчите по вкусу. Украсьте веточкой кинзы. Классическая паннакотта с клубникой

Ингредиенты (на 2-3 порции): молоко (75 мл), сливки (150 мл), сахар (15 г), желатин (5 г), белый шоколад (100 г).

Ингредиенты для ягодного соуса: клубника (300 г), сахар (75 г).

Способ приготовления:

Смешайте молоко, сливки и сахар, доведите до кипения. Желатин замочите на 5-7 минут в холодной воде. Добавьте в молоко белый шоколад, мешайте пока не растает. Добавьте желатин. Перемешайте и разлейте по формам. Для ягодного соуса: клубнику измельчите блендером с сахаром. Подавайте клубничный соус с паннакоттой.