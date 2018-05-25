Правильное питание — путь к стройности. Три полезных блюда на каждый день

Как приготовить вкусные, но в то же время полезные блюда и накормить всю семью? Практикующий психолог Елена Лысенина поделилась с корреспондентом «АиФ— Новосибирск» сытным, сбалансированным и очень вкусным меню для всей семьи на день. При этом, цены на продукты, использованные в этих рецептах, не ударят по карману.

Суп с чечевицей

Ингредиенты:

Лук репчатый — 1 шт. Морковь — 1 шт. Перец болгарский сладкий — 1 шт. Томаты в собственном соку — 300 мл Чечевица — 200 г Куриная грудка отварная — 1 шт. Бульон куриный или овощной — 2 л Масло оливковое — 3-4 ст. л. Паприка сладкая (молотая) — 1 ч. л. Соль, перец и любые приправы по вкусу Зелень по вкусу

Способ приготовления:

1. Чечевицу промыть, залить холодной водой и оставить на 10-15 минут

2. В кастрюлю налить оливковое масло и добавить порезанный мелко лук, натертую морковь и пассеровать

3. Добавить нарезанный кубиками болгарский перец. Пассеровать 5 мин.

4. Добавить томаты в собственном соку. Тушить 3-4 мин 5. Добавить чечевицу. Перемешать и еще тушить 2-3 мин 6. Влить бульон, перемешать и варить до готовности чечевицы

7. Добавить нарезанную кубиками куриную грудку, посолить, поперчить, добавить паприку и варить на медленном огне несколько минут

8. Перед подачей добавить любую зелень

Салат с авокадо и помидорами

Ингредиенты:

Авокадо — 2 шт Помидоры — 4 шт Пекинская капуста — 4-5 листьев

Микс салат по вкусу (руккола, эндивий, романо и др.)

Оливковое масло — 50 мл Дижонская горчица — 2 ч.л.

Сок ½ лимона

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Листья салата и пекинскую капусту промыть, высушить Пекинскую капусту нарезать, салат микс порвать руками, выложить в большую салатную миску Авокадо нарезать кубиками, помидоры тонкими дольками Сделать заправку: в оливковое масло добавить дижонскую горчицу, сок лимона, соль, перец. Взбить вилкой или маленьким венчиком до однородной массы Добавить немного заправки в салат микс и пекинскую капусту. Осторожно перемешать. Добавить помидоры и авокадо и остальную заправку. Перемешать.

Овсяное печенье с сушеной клюквой

Ингредиенты: Овсяные хлопья — 2 стакана Мука — 1 стакан Сахар — 1 стакан Ванильный сахар — 1,2 ч.л. Разрыхлитель — 1-2 ч.л. Клюква сушеная — 150 г. Миндаль — 150 г. Корица — 1 ч.л. Банан — 2 шт. Яблоки зеленые — 2 шт. Щепотка соли Оливковое масло — 6 ст.л.

Способ приготовления: Духовку разогреть до 180-190 градусов. Сначала смешать сухие ингредиенты. Яблоки натереть на крупной терке. Бананы нарезать крупно. Миндаль порубить. Все смешать и добавить оливковое масло. Бумагу для выпечки смазать маслом и выложить не нее сформированное печенье (диаметром примерно 10 см). Выпекать в духовке 25-30 минут.