Вкус прованса: салат нисуаз

Продолжаем раскрывать секреты приготовления изысканных блюд в домашних условиях. На этот раз поделимся рецептами французских и итальянских деликатесов. Шеф-повар Александр Журкин покажет, как готовить прованский салат нисуаз, сицилийскую пасту фреголу и итальянский десерт панна-котту с персиками и Бейлисом.

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