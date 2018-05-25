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Вкус прованса: салат нисуаз
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Вкус прованса: салат нисуаз 

Мир24 2 часа назад
Продолжаем раскрывать секреты приготовления изысканных блюд в домашних условиях. На этот раз поделимся рецептами французских и итальянских деликатесов. Шеф-повар Александр Журкин покажет, как готовить прованский салат нисуаз, сицилийскую пасту фреголу и итальянский десерт панна-котту с персиками и Бейлисом.
Красиво, вкусно и совсем недорого! Мы готовы в очередной раз доказать, что блюда высокой кухни доступны каждому. Убедитесь сами — только на 18-й кнопке!
Как приготовить блюда со сложными названиями узнаете в кулинарном шоу «Как в ресторане» 27 мая в 10:15 на телеканале «МИР».
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