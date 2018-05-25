Апельсиновый сок на завтрак грозит ребенку ожирением

Употребляющие апельсиновый сок по утрам дети имеют больший риск столкнуться с ожирением. Отказ от завтрака заставляет их чаще набрасываться на разного рода нездоровые закуски, как показало исследование. Родители должны перестать давать детям по утрам фруктовые соки на завтрак, поскольку это существенно увеличивает вероятность развития у них лишнего веса или ожирения. Наблюдения показали, что выпивающие по стакану апельсинового сока утром дети в полтора раза чаще становятся жертвами лишнего веса или ожирения, по сравнению с теми их ровесниками, которые не пьют соков. Кроме того, еще одним фактором риска ожирения является отказ от завтрака, поскольку после этого дети чаще набрасываются на разного рода шоколадки и чипсы. Но почему фруктовые соки, продвигающиеся в качестве идеального образца здорового питания, грозят детям ожирением? Всё дело в том, что продаваемые в супермаркетах напитки набиты сахаром и калориями. Ранее исследователи доказали, что в стакане сока объемом 350 мл содержится до 9 чайных ложек сахара. Между тем его питательная ценность намного уступает обычным фруктам. Ученые из Медицинского университета Вены наблюдали за завтраками 650 детей, сравнивая эту информацию с весом и ростом. 29% участников наблюдений классифицировались, как имеющие лишний вес или ожирение на основе индекса массы тела. При этом дети, которые на завтрак пили обычную воду, на 40% реже сталкивались с лишним весом. Только 40% детей моложе 13 лет получали завтрак каждый день, а приблизительно каждый третий завтракал реже, чем 5 раз в неделю. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)