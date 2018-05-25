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4 причины, почему рислинг — лучшее гастрономическое вино
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4 причины, почему рислинг — лучшее гастрономическое вино 

Itsmywine.ru 54 минуты назад
Фото: Itsmywine.ru
Представьте, что рислинг — это ваш друг, который умеет общаться со всеми вашими друзьямиКислотность — это ключ к его универсальностиКогда вино сочетается с конкретным блюдом, главным в этих отношениях выступает кислотность. Она справляется с острыми индийскими блюдами, смягчает кислоту и без того кислых блюд (например, курицу в лимоне) и может умерить жирность пасты карбонара. Кислотность помогает очистить вкусовые рецепторы во время еды. Рислинг многограненПомните: рислинг — это не просто сладкое вино. В зависимости от времени сбора рислинги могут быть как сухими, так и сладкими. У рислинга раннего сбора во вкусе доминируют цитрусовые с акцентом на лимон и грейпфрут. Рислинг более позднего сбора дает во вкусе уже яблоко и персики. Низкое содержание алкоголя «сдерживает» едуВина с высоким содержанием алкоголя не совсем подходят к острой пище. Вина с высоким уровнем алкоголя обостряют остроту и вам кажется, что во рту у вас пожар. С рислингом этих проблем нет — вы можете спокойно заказывать любимые острые роллы и прочие азиатские блюда. Рислинги — суперароматныеАромат — важная часть вкуса, и рислинг не даст вам об этом забыть. Его фруктовость доводит ароматику до предела. Выдержка рислинга обычно проходит в стальных чанах. Они не давят на вино, как это может случится, если выдерживать вино в дубовых бочках. Поэтому травы и специи в блюдах, будь то имбирь или базилик, будут выгодно подчеркнуты фруктовостью и свежестью вина. Фото: iStock.com/Silberkorn
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