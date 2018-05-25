Масляное охлаждение компьютера: за и против

Масляное охлаждение компьютера: как это работает?

Масло может использоваться в системах охлаждения также, как и вода. Однако вода поглощает немного больше тепла, и водяное охлаждение, как правило, более эффективно.

Всё меняется, если весь компьютер погрузить в масло — это позволит охладить не только его отдельные составляющие, но и весь корпус. Масло не проводит электричество, и погружение в него компонентов ПК абсолютно безопасно. В масло нельзя окунать только жесткие диски и приводы оптических дисков.

Для масляного охлаждения используют силиконовые масла или парафин. Некоторые умельцы иногда применяют и дешевое растительное масло.

Преимущества масляного охлаждения

Охлаждающее масло обеспечивает хорошее отведение тепла, и в отличие от воды проблем от него возникать не должно. В случае с масляным охлаждением исключено повреждение электрооборудования и механических составляющих ПК.

Однако самым большим преимуществом масляного охлаждения на сегодняшний день будет визуальный эффект. Вряд ли кто-то использует такой причудливый метод, чтобы охладить свой компьютер — масло больше нужно «для красоты».

Недостатки масляного охлаждения Покупая систему масляного охлаждения, вы заплатите значительно больше, чем за водяные или воздушные аналоги. Если будете собирать ее сами, то цена может быть вполне умеренной, но сама сборка займет время.

На самом деле, масляное охлаждение непрактично и невыгодно. Быстрая замена компонентов и транспортировка компьютера в случае необходимости окажутся весьма затруднительными. Если вы захотите продать отдельные составляющие компьютера, это тоже будет трудно. Очистить от масла оперативную память у вас получится быстро, но вот на видеокарте навсегда останутся следы «охлаждения».

В случае какой-либо аварии, вам будет гарантирован целый ворох проблем. Если 30 литров масла окажутся на полу, придется немало потрудиться, чтобы устранить это недоразумение.

Вывод: Стоит ли охлаждать ваш компьютер маслом?

Охлаждать компьютер с помощью масла — это, конечно, очень интересный проект. Если у вас дома без дела стоит старый ПК, вы можете самостоятельно создать систему масляного охлаждения и проверить ее в деле.

Стоит ли вкладывать деньги в такой эксперимент, вопрос спорный. Кроме занятного внешнего вида, в остальном у масляного охлаждения одни недостатки.

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Тест и обзор системы водяного охлаждения Cooler Master MasterLiquid 240 Corsair Hydro GFX GTX 1080 Ti — видеокарта с воздушной и жидкостной системами охлаждения Фото: pixabay.com, youtube.com