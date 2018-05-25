Производство скота и птицы на убой в Нижегородской области возросло на 97,5%

Сельскохозяйственные предприятия Нижегородской области произвели 40,3 тысяч тонн скота и птицы на убой за январь — апрель 2018 года. Также в регионе увеличились надои молока и выросло производство яиц. Об этом сообщается на сайте Нижегородстата.

Фермеры Нижегородской области в январе-апреле этого года получили 153,7 тысячи тонн молока, что на 0,6% больше 2017 года. Надои молока от одной коровы возросли с 1822 до 1936 кг в сравнении с результатами прошлого года за тот же период. Кроме того, в начале года в регионе произведено 420,5 млн яиц.

Ранее сообщалось, что цены на куриные яйца, баранину и говядину упали в Нижегородской области.