Молоко — это фильтрованная кровь

Привычное всем нам коровье молоко, по сути, — фильтрованная кровь. Как бы странно это ни звучало, оно сделано из крови млекопитающего.

Кровь содержит множество питательных компонентов, без которых детеныш не проживет. Он нуждается в сахаре, жирах и белках для роста организма. Просто «открыть кран» из артерии нельзя: слишком опасно. Кровь, помимо прочего, содержит гораздо больше железа, чем нужно подрастающему организму.

Впрочем, каждый вид млекопитающего приспособился к этому процессу по-своему. И способы фильтрации молока отличаются, даже если мы говорим о «родственных» живых существах. Так, например, крольчихи производят молоко с высоким содержанием белка: это нужно для ускоренного роста мышц потомства.

А соски кенгуру могут одновременно вырабатывать два типа молока: для новорожденного и более взрослых кенгурят.