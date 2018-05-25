Ещё
Молоко — это фильтрованная кровь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Молоко — это фильтрованная кровь 

Naked-Science.ru 37 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Привычное всем нам коровье молоко, по сути, — фильтрованная кровь. Как бы странно это ни звучало, оно сделано из крови млекопитающего.
Кровь содержит множество питательных компонентов, без которых детеныш не проживет. Он нуждается в сахаре, жирах и белках для роста организма. Просто «открыть кран» из артерии нельзя: слишком опасно. Кровь, помимо прочего, содержит гораздо больше железа, чем нужно подрастающему организму.
Впрочем, каждый вид млекопитающего приспособился к этому процессу по-своему. И способы фильтрации молока отличаются, даже если мы говорим о «родственных» живых существах. Так, например, крольчихи производят молоко с высоким содержанием белка: это нужно для ускоренного роста мышц потомства.
А соски кенгуру могут одновременно вырабатывать два типа молока: для новорожденного и более взрослых кенгурят.
Naked-Science.ru: последние новости
Барбекю и шашлык назвали источником канцерогенов, проникающих в кожу Вещи, которые нельзя делать за границей Сколько бананов нужно съесть, чтобы умереть от радиации
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Спокойное отношение к сексу с кем угодно»37
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться105
Интимный дневник пары за 30 дней1
Как уродует пластическая хирургия3
Пугачева трогательно поздравила Орбакайте5
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
11:46
Звезды, которые порождают скандалы и после смерти
Звёзды
02:16
Знаменитая актриса пожаловалась на избиения мужа
Звёзды
00:15
Водонаева хвастается насыщенным летом своего сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение