Ещё
Три базовых правила для похудения без диет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Три базовых правила для похудения без диет 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Худеть без соблюдения диет возможно, это подтверждают и сами диетологи. Но такое похудение недостижимо без соблюдения определенных условий. Диетолог Людмила Запашная дала несколько рекомендаций, которые помогают попрощаться с лишними килограммами, не придерживаясь какой-то конкретной диеты. Правило №1: Нормально питаться. По словам Запашной, необходимо вырабатывать привычку к регулярности: ежедневно должны быть завтрак, обед, ужин, два-три легких перекуса плюс питье чистой воды в перерывах. Специалист утверждает, что человеку, который в целом питается правильно, не страшно эпизодическое употребление вредных и калорийных блюд.
«В рационе должны преобладать полезные продукты: каши, мясо, рыба, овощи, минимальное количество жира. Если основу постоянного питания составляют блюда здоровые и полезные, то ничего страшного не случится, если вы захотите съесть кусок торта или булочку, или позволите себе бокал вина», — сказала Людмила Запашная.
Правило№2: Режим дня. Диетолог отмечает, что многие ее пациенты с лишним весом — это люди, которые тратят очень много времени на работу. Любые «перекосы» в режиме существования — это стресс для организма, от которого он «защищается» доступными ему механизмами. В частности, увеличением аппетита и обостренным желанием употреблять жирное и сладкое (эти компоненты способствуют выработке антистрессовых веществ в организме).
«Для похудения очень важно настроить режим дня таким образом, чтобы оставалось время на отдых, особенно — на полноценный сон», — подчеркнула специалист.
Правило №3: Физическая активность. Условие активности — это обязательная составляющая процесса похудения, заявила эксперт. Совсем не нужно изнурять себя тренировками, — но ежедневная разминка или зарядка в таком случае должны присутствовать непременно. Если хочется видеть ощутимые результаты, нужно выбирать более активное существование — пробежки в парке, езду на велосипеде, плавание в бассейне, походы в лес, длительные пешие прогулки.
«Нужно качественно есть, спать и больше двигаться, без этого похудение не состоится», — подытожила диетолог.
Ранее МедикФорум писал о том, как правильно пить воду, чтобы похудеть.
МедикФорум: последние новости
8 лучших продуктов для защиты от раннего старения Уход за губами в домашних условиях: осветляем и увлажняем Огурцы способны укрепить кости и улучшить зрение
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться110
За 60: пенсионерки в секс-белье взорвали Сеть5
47-летняя Наргиз разделась для фото5
Интимный дневник пары за 30 дней1
Как уродует пластическая хирургия3
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение