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Как принимать омега-3?
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Как принимать омега-3? 

Fiteria 2 часа назад
Фото: Fiteria
Организм человека не способен производить жирные кислоты омега-3 самостоятельно, поэтому он должен получать их из продуктов питания. Поступление омега-3 необходимо в первую очередь для нормализации обменных процессов, их недостаток приводит к серьезным отклонениям, нередко становится причиной появления лишнего веса. Омега-3 необходимы для противостояния воспалительным процессам, а также для восстановления всех тканей организма. Именно поэтому в рационе спортсменов всегда присутствуют продукты и добавки с этими жирными кислотами, без них восстановление мышц после нагрузок будет происходить намного дольше и сопровождаться сильными воспалениями. Также омега-3 жиры нужны для подавления избыточной выработки гормона стресса, разжижения крови и нормализации артериального давления. Если человек не употребляет морскую рыбу и не принимает омега-3 в виде добавок, то он будет часто болеть, так как дефицит жирных кислот приводит к ухудшению иммунитета.
Жирные кислоты омега-3 подразделяются на животные и растительные, они присутствуют во многих продуктах, но организм способен усвоить лишь 10-20% кислот, полученных из пищи. Омега-3 из продуктов животного происхождения усваивается намного лучше, чем из растительных, поэтому употреблять морскую рыбу жирных сортов намного полезнее, чем растительные масла, семена и орехи. Продающиеся в аптеках омега-3 кислоты в капсулах производятся из рыбьего жира, получать полезные кислоты из капсул намного эффективнее, чем из продуктов питания. Добавки с омега-3 кислотами или рыбий жир не должны приниматься курсами, организм нуждается в них постоянно. Это не лекарство, а необходимый для организма элемент, время его приема не имеет значения. Минимальное количество омега-3 для ежедневного употребления взрослым человеком составляет 250 мг, рекомендуемой дозировкой является 1500 мг. Для того, чтобы получить 1500 мг омега-3, необходимо ежедневно принимать примерно по 7 г рыбьего жира. При использовании рыбьего жира в добавках не рекомендуется превышать дневную дозировку, употребление морской рыбы не ограничено, так как при употреблении натуральных продуктов передозировка омега-3 невозможна. Предпочтительными сортами рыбы будут лосось и семга, причем выращенные на рыбных фермах особи содержат больше полезных жирных кислот чем те, что были выловлены в условиях дикой природы. Самое большое количество омега-3 можно получить из печени рыб, живущих в холодных водах, это окунь, треска и другие сорта. Читать далее
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