Почему повышается холестерин?

Холестерин в природе присутствует только в составе продуктов животного происхождения, но сам по себе он не является жиром. Холестерином называют спиртовое соединение, состоящее из большого количества атомов. При повышении уровня холестерина состояние здоровье человека ухудшается, при этом его нельзя считать исключительно негативным компонентом.

Из всего содержащегося в организме человека холестерина около 80% будут произведены самостоятельно и только 20% получены из продуктов питания. Холестерин необходим для организма, так как без него невозможна выработка витамина D, кортизола, эстрогена, тестостерона и других важных гормонов. Холестерин может быть твердым и мягким, последний имеет свойство выпадать в осадок и скапливаться внутри кровеносных сосудов, вызывая закупоривание.

Самая распространенная причина повышения холестерина — это неправильное питание с преобладанием животных жиров, они содержатся не только в сливочном масле, но даже в диетических видах мяса, однако чаще холестерин повышается по причине злоупотребления вредными, но вкусными продуктами. Негативный эффект усиливается при неправильном образе жизни, отсутствие физической активности, курение и употребление алкоголя не только повышают уровень холестерина, но и усиливают его вред для организма.

Сочетание неправильного питания и низкой физической активности приводит к появлению лишнего веса, это усугубляет негативное воздействие холестерина. При ожирении артерии становятся менее эластичными, что облегчает их закупоривание, а также повышается уровень кортизола, что вызывает нарушения обменных процессов.

Для снижения уровня холестерина в крови необходимо уменьшить количество животных жиров в рационе, в первую очередь это жирное молоко и жирное мясо, яичные желтки и сыры.

Для того, чтобы концентрация холестерина была ниже, необходимо употреблять больше клетчатки, ее можно получать из продуктов питания и в виде биологически-активной добавки из аптеки.

Полный отказ от всех продуктов, содержащий холестерин, без медицинских показаний категорически запрещено, так как сливочное масло и другие молочные продукты, мясо и яйца необходимы для правильного функционирования организма. Для точного определения уровня общего и мягкого холестерина необходимо посетить врача и сдать кровь на соответствующие исследования. У человека, ведущего активный образ жизни со сбалансированным рационом и правильными привычками будет нормальный обмен веществ, а при нормальном уровне метаболизма употребление умеренного количества натуральных продуктов с содержанием холестерина пойдет только на пользу.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Как принимать омега-3?

Чем полезна лимонная вода?

Как выбрать массажиста?