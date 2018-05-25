Сколько сахара в соках?

Принято считать, что пакетированные соки — это вредные для здоровья напитки, наполненные сахаром и химическими добавками, при этом свежевыжатые соки считаются источником витаминов. Как любой другой натуральный продукт, свежевыжатый сок будет обладать полезными и вредными свойствами, но в данной ситуации вреда будет намного больше, чем пользы.

В соках действительно присутствуют витамины, в натуральных они заложены природой, в пакетированных — добавлены искусственно. Но любой фруктовый сок содержит огромное количество сахара, часто концентрация превышает содержание сахара в сладких лимонадах. Употребление большого количества сахара приносит не только повышение массы тела и кариес, но и серьезные нарушения обменных процессов.

В стакане натурального виноградного сока содержится восемь ложек сахара, это в полтора раза превышает содержание сахара в коле, персиковый, грушевый и яблочный соки содержат по шесть ложек сахара на стакан, апельсиновый сок — пять ложек.

Большое количество сахаров присутствует и в овощных соках, в стакане морковного сока содержится две ложки сахара, столько же присутствует в томатном соке, хоть он и не сладкий на вкус.

В пакетированных соках содержится еще больше сахара, а все указанные витамины были добавлены искусственно, так как витамины из фруктов были утеряны при пастеризации. Многие витамины разрушаются при механической обработке, то есть свежевыжатый сок тоже нельзя назвать источником витаминов. Для того, чтобы получить 80% от суточной нормы витамина С, нужно выпить 100 мл свежевыжатого апельсинового сока, но мало кто употребляет соки в таких количествах, все выпивают хотя бы по стакану. Дефицит витамина С сейчас встречается крайне редко, его минуют даже те, кто сидят на безуглеводной диете, при этом проблемы по причине чрезмерного употребления сахара достаточно распространены.

Вред от злоупотребления сахаром намного существеннее, чем незначительная польза от употребления минимального количества витаминов.

Организм реагирует на рафинированный сахар, то есть сахарозу, точно так же, как и на фруктовый сахар, то есть на фруктозу. Важно понимать, что фруктоза является простым сахаром, поэтому он моментально перенаправляется в жировые отложения.

В отличие от соков фрукты все же будут полезными, но их главная ценность заключается вовсе не в витаминах, а в пищевых волокнах, эта та самая мякоть, которая удаляется из сока. При употреблении фрукта целиком сахара разбавляются клетчаткой и становятся менее концентрированными. Фрукты полезны при умеренном употреблении, их нужно рассматривать, как лакомство, а не как основную пищу.

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