Лучшие рецепты моркови по-корейский

Морковь по-корейски — это острая и очень вкусная закуска, которая может подаваться к различным блюдам. Существует несколько десятков вариантов приготовления такой морковки, при этом в каждом отдельном рецепте вкус салата будет отличаться.

Мы рассмотрим как быстро приготовить морковь по-корейски в домашних условиях, используя самые популярные пошаговые рецепты с фото.

Салат имеет красивый и яркий цвет, поэтому он, безусловно, сможет стать украшением стола на празднике. Вкусовые качества моркови помогают усилить аппетит. Хозяйки, которые любят морковь по-корейски, могут приготовить закуску дома.

yandex_ad_1 Морковча: рецепт классический

Если рассмотреть настоящие рецепты приготовления салата, то можно понять, что морковь по-корейски готовится долгое время. Из одного килограмма овоща можно получить около 800 граммов закуски. Такой салат можно использовать не только как самостоятельное блюдо, но и применять для некоторых видов выпечки, и использовать для вторых блюд.

Ингредиенты:

морковь свежая — 1 кг;

масло подсолнечное без запаха — 140 мл;

лук репчатый — 1 шт. ;

уксус 6% — 5 ложек;

крупная соль — 5 грамм;

молотый перец красный — 5 грамм;

перец молотый черный — 5 грамм;

кориандр в порошке — 3 грамма;

чеснок молодой — 5 зубчиков;

сахарный песок — 10 грамм;

масло кунжутное — 5 мл.

Процесс приготовления:

Сначала морковь очищают и промывают, а затем измельчают на специальной терке, если такой терки хозяйка не имеет, ей стоит использовать нож, чтобы сделать из морковь тонкую соломку.

К овощу добавляют необходимое количество черного перца и соли, перемешивают и оставляют закуску на один час для настаивания.

Когда сок из моркови выделится, его следует слить, овощ отжимают и оставляют для настаивания еще на один час. Лук нарезают произвольно. Если домашние его любят, то можно сделать кусочки покрупнее.

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Чеснок очищают от шелухи. В прогретое масло укладывают измельченный лук и острый красный перец, все обжаривают до получения коричневого цвета.

Из масла убирают обжаренный лук, так как он больше не нужен. В еще горячее масло добавляется морковь, измельченный чеснок и масло кунжутное. Все перемешивают и оставляют настаиваться в течение трех часов.

Готовая закуска перекладывается в банку и убирается в прохладное место на хранение. Можно оставить морковь в темном месте, или же переместить емкость в камеру холодильника.

yandex_ad_2 Рецепт с добавлением грецких орехов

Рассмотрев название блюда, можно сразу понять, что в закуску будет добавляться грецкий орех в измельченном виде. Приготовление такой закуски занимает около шести с половиной часов.

Ингредиенты:

морковь свежая — 510 грамм;

соль крупная — 6 грамм;

уксус 9% — 2 ложки;

орехи грецкие — 35 грамм;

сахарный песок — 15 грамм;

масло подсолнечное — 55 мл;

чеснок острый — 3 зубчика;

молотый черный перец — по вкусу;

кориандр молотый — 5 грамм.

Процесс приготовления:

Для начала грецкие орехи измельчают в ступке до получения порошка.

Морковь тем временем промывают и очищают, после чего измельчают с помощью специальной терки, или же шинкуют ножом.

Можно заняться приготовлением маринада, для него на сковороде разогревают растительное масло и добавляют в него необходимое количество соли, сахарного песка, уксусной кислоты. молотого перца и кориандра.

Чеснок очищают от шелухи и пропускают через пресс.

К моркови добавляют измельченный чеснок, туда же кладут толченые орехи и наливают маринад.

Составляющие перемешивают.

Закуску оставляют в таком виде настаиваться в течение шести часов, предварительно емкость закрывают плотно крышкой. ​

Морковь по-корейски по такому рецепту с пошаговым фото отправляют в холодильную камеру. Использовать закуску, приготовленную в домашних условиях рекомендуется ровно через шесть часов.

Рецепт с добавлением лука

Ингредиенты:

морковь свежая — 520 грамм;

масло подсолнечное — 75 грамм;

лук свежий — 240 грамм;

соль — 5 грамм;

сахар — 1 ложка;

уксус — по вкусу;

чеснок острый — 4 зубчика;

перец красный и черный — по вкусу.

Процесс приготовления:

В воде разводят уксус, туда же кладутся половина ложки сахара. После этого нарезают очень тонкими колечками лук.

Подготавливается морковь и перекладывается в миску, туда насыпают красный и черный перец по вкусу, добавляют соль и остатки сахарного песка. Перемешивают.

Дольки чеснока пропускают через пресс, а затем укладываются поверх морковки. На сковороде разогревают масло и переливают к моркови, все повторно перемешивают. Добавляют туда же маринованный лук и дают салату настояться в течение трех часов.

Этот вариант быстрого приготовления моркови по-корейски в домашних условиях предлагает добавить прямо в горячее масло дополнительные специи по вкусу, тогда закуска по рецепту с фото получится более интересной на вкус и ароматной. Хорошо готовить морковь по такой рецептуре, добавляя в самом конце небольшое количество соевого соуса.