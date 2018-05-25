Фруктоза или сахар?

Что такое фруктоза?

Фруктоза (наравне с глюкозой) — это наиболее распространенный в природе тип простых углеводов. Фруктоза присутствует в больших количествах почти во всех ягодах, фруктах и плодовых растениях. Особенно много этого «фруктового сахара» в яблоках, бананах и персиках. Мед почти на 80% состоит именно из фруктозы, тогда как в обычном столовом рафинаде ее до 50%.

Поскольку при употреблении фруктозы уровень инсулина в крови повышается намного меньше, чем при употреблении глюкозы, она традиционно допускается в питании для диабетиков. На основании этого факта фруктоза часто считается «диетической» и более полезной, чем обычный сахар. Однако это мнение глубоко ошибочно, и в реальности фруктозу в чистом виде нужно избегать.

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Отличия фруктозы и глюкозы

Глюкоза — это основной и наиболее универсальный источник энергии в организме человека. Мозг и многие другие органы «работают» на чистой глюкозе, а мышцы — на гликогене (связанных длинной цепочкой молекулах глюкозы). В результате процессов пищеварения большинство углеводов, попадающих в организм человека, расщепляются именно до глюкозы.

Для того, чтобы энергия глюкозы могла усваиваться, тело вырабатывает гормон инсулин. Говоря простыми словами, инсулин играет роль «ключика», открывающего клеткам возможность запасания калорий. Фруктоза, в свою очередь, хотя и содержит энергию, но не влияет на повышение уровня инсулина — это, в конечном итоге, существенно осложняет процесс ее усвоения.

Фруктоза и набор лишнего веса

Поскольку фруктоза практически не повышает уровень инсулина, организм буквально не может понять, что получает большие объемы легкодоступной энергии. В результате мозг не посылает сигналов о насыщении и человек просто не прекращает есть, испытывая обманчивое чувство голода. Ситуация осложняется и тем, что фруктоза в два раза слаще глюкозы, а, значит, и «вкуснее».

Регулярное употребление больших доз фруктозы приводит к комплексному нарушению обмена веществ. Во-первых, начинается отложение жира в нетипичных местах (например, в печени). Во-вторых, у организма вырабатывается резистенция к инсулину (первый шаг на пути к сахарному диабету). Кроме этого, формируется привычка к сладкому вкусу, постепенно перерастающая в зависимость.

«Но наши бабушки…»

Традиционный аргумент о том, «наши бабушки веками ели мед и фрукты, почему же фруктоза вредная» совершенно не учитывает факта повсеместного использования сиропа HFCS (high-fructose corn syrup, или кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы). Именно этот сироп, а вовсе не обычный сахар, используется при изготовлении многих газированных напитков, десертов и выпечки.

Причины, толкающие производителей продуктов питания к использованию сиропа фруктозы, банальны — такой сироп легче смешивается с прочими ингредиентами, обладает более сладким вкусом, дольше хранится и стоит дешевле сахара. Кроме этого, покупатели съедают намного больше продуктов с сиропом фруктозы по вышеупомянутой причине отключения в мозге чувства насыщения.

Продукты, содержащие сироп фруктозы

Сироп фруктозы может содержаться не только в сладких газированных напитках, но и в пакетированных соках, йогуртах, майонезе, кетчупе, шоколадных плитках, конфетах и батончиках (включая «полезные» батончики мюсли). Важно понимать, что за воздушную текстуру большинства тортов, зефира, печенья и мороженого ответственен именно тщательно взбитый сироп фруктозы.

При этом на этикетках в составе продукта этот сироп чаще всего скрываться за множеством различных имен — начиная от честного «кукурузного сиропа», заканчивая аббревиатурой ГФУ или даже «натуральный мед» и «сироп агавы», также на 80% состоящих именно из фруктозы. Лишь немногие страны требуют от производителей однозначно указывать наличие сиропа HFCS в составе.

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Кукурузный сироп: вред для здоровья

Современные диетологи единодушны в мнении о том, что эпидемия ожирения западного мира тесно связана с ростом употребления в пищевой промышленности кукурузного сиропа фруктозы. Именно наличие этого сиропа в составе напитков объясняет то, что можно выпить литр кока-колы и совершенно не почувствовать калории, полученные в итоге организмом.

Вред подобной фруктозы для здоровья заключается в комплексном нарушении обмена веществ — начиная от блокировки механизмов насыщения, приводящих к регулярному перееданию и развитию ожирения, заканчивая нарушениями функций мозга и повышением склонности к депрессиям. Напомним, что сладкое — это один из главнейших источников удовольствия для организма.

Вредна ли фруктоза из фруктов?

Возвращаясь к теме вреда натуральной фруктозы в составе свежих фруктов — необходимо понимать, что вместе с такой фруктозой организм получает и другие простые углеводы (например, глюкозу), и клетчатку, и целый ряд макро— и микроэлементов. В итоге, механизм воздействия этой фруктозы на обмен веществ принципиально отличается от воздействия чистой фруктозы в порошке.

За тысячелетия существования человечества организм приспособился к получению из пищи адекватного количества фруктозы. Если вы ежедневно будете съедать по два яблока, с вами, естественно, ничего плохого не случится. Однако стакан сока, выжатый из пяти яблок и выпитый за несколько секунд — совершенно другая история. Не говоря уже о гидролизованном фруктозном сиропе кукурузы.

Фруктоза, ошибочно считаемая «безопасной» заменой столовому сахару, — чрезвычайно вредное для правильного метаболизма вещество. Несмотря на то, что организм человека может справиться с фруктозой из свежих фруктов, большинство продуктов быстрого питания содержат в составе фруктозный сироп кукурузы, приводящий к развитию ожирения и прочим проблемам со здоровьем.

Source: FitSeven