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Мужчина зарабатывает на ненависти к майонезу
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Мужчина зарабатывает на ненависти к майонезу 

Рамблер 2 часа назад
Фото: pixabay.com
PR-директор из Великобритании Крис Оуэн кажется научился делать деньги из воздуха. А точнее из всевозможных претензий по поводу качества обслуживания. Особенно достается ресторанам и майонезу.
39-летний британец зарабатывает примерно 90 фунтов в месяц на своей ненависти к популярному соусу.
Крис убежден, что достоинства и польза майонеза преувеличены, поэтому каждый раз напоминает официантам, чтобы в его еду не добавляли этот распространенный соус.
Забывчивость персонала приносит Крису 1000 фунтов стерлингов в год, потому что он принципиально отправляет обратно на кухню любое блюдо с майонезом, даже если это самый обычный гамбургер. Таким образом, он получает солидную скидку за ожидание повторного заказа и связанные с этим неудобства, когда приходит время расплачиваться по счету.
Иногда британец и вовсе не платит за еду, которая так сильно его огорчает, поэтому под прицел критики может попасть любой продукт. Например, однажды мужчине досталась бесплатная пицца, так как его не устроило чрезмерное количество чили в блюде.
Впрочем, Крис принципиален не только в этом вопросе. Он всегда требует возместить материальный или моральный ущерб, если качество заказанных им товаров его не устраивает, или сроки доставки были нарушены. Оуэн вспоминает, что таким образом добился компенсации в 400 фунтов из-за неправильно установленной печи.
Британец убежден, что лишь восстанавливает справедливость и призывает всех следовать его примеру.
Женский форум
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