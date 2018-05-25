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Пальчики оближешь: шашлык из филе куриного бердра в чесночном маринаде
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Пальчики оближешь: шашлык из филе куриного бердра в чесночном маринаде 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
Шалык из филе куриного бедра в чесночном маринаде
В мае сезон пикников в самом разгаре! Хочу предложить один из любимых вариантов шашлыка из куриного филе с использованием чесночного маринада «МахеевЪ». В прошлом году открыла для себя линейку отличных маринадов для мяса и птицы ТМ «МахеевЪ», блюда с которыми не только вкусны, еще плюс в том, что маринование занимает гораздо меньше и очень выручает в случае спонтанного решения отправиться на пикник.
Ингредиенты:2 кг филе куриного бедра;200 г Чесночного маринада «Махеевъ»;0,5 пучка кинзы;кетчуп «Шашлычный» «Махеевъ» для подачи, по вкусу;перец черный свежемолотый по вкусу.
маринуем куриное филе
ПриготовлениеФиле разрезать на 4 части. Сложить в подходящую посуду. Добавить чесночный маринад, мелко нарезанную кинзу, черный перец.
маринование.
Перемешать и оставить минимум на 30 минут, идеально на пару часов.
подготовка
Подготовить мангал. Куриное филе выложить на решетку или насадить на шампуры.
жарим на мангале.
Когда угли станут «седыми», выложить решетку на мангал. Периодически переворачивая решетку, жарить до готовности куриного филе.
шашлык готов!
К шашлыку подать шалычный кетчуп «Махеевъ».
Приятного аппетита!
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