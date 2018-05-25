Голикову накормили сыром «Новичок»

Попробовать сыр ей предложили после короткого интервью журналистам по итогам переговоров на стенде Ассоциации инновационных регионов России на ПМЭФ. «Новичок» — это экспортное название сыра.

Также Голикова попробовала безлактозный сыр, который был вымочен в крымском красном сухом вине. Сыр является экологически чистым, его стоимость в ФРГ составляет около €20. В России его стоимость начинается от 800-1500 рублей за одну головку сыра.

Ранее СМИ писали, что разведслужбы Германии получили образец нервно-паралитического вещества «Новичок».