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Продукты для повышения работоспособности
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Продукты для повышения работоспособности 

Fiteria 1 час назад
Фото: Fiteria
Когда на улице хорошая погода, сконцентрироваться на рабочих вопросах становится все сложнее. Если вы изо всех сил пытаетесь собраться, но понимаете, что мысленно находитесь в другом месте, значит, ваша работоспособность нуждается в поддержке. Правильный выбор продуктов в свой рацион поможет повысить работоспособность, подарит отличную память и способность к фокусированию на рабочих моментах. В случае снижения работоспособности обязательно добавьте в свой рацион:
Тыквенные семечки, ими можно перекусывать прямо на работе. Продукт достаточно калориен, семечки насыщают энергией для работы, содержащийся в составе магний благоприятно влияет на нервную систему. Тыквенные семечки обходимы каждому, особенно тем, кто отказался от жиров животного происхождения и нуждается в растительной замене; Миндаль, работает так же, как тыквенные семечки, но спектр действия будет намного шире. При употреблении миндаля уровень сахара в крови стабилизируется, при отсутствии перепадов сахара вы не будете ощущать упадка сил. Помимо прочего этот орех является источников антиоксидантов, он улучшает состояние кожи и волос. Для того, чтобы не превышать калорийность рациона, не следует употреблять более 15 орехов в день; Листовая зелень, помогает сфокусироваться и управляет нервной системой за счет содержащихся витаминов группы В. Когда человеку не хватает витаминов данной группы, он теряет концентрацию внимания, чувствует себя вялым и сонным, проявляет тревожность или раздражительность; Цельные овсяные хлопья, лучший завтрак для того, кто планирует провести продуктивный рабочий день. Овсянка дает много энергии, которая не вызывает появления лишних килограммов, а равномерно распределяется на протяжение дня;
Брокколи, один из лучших продуктов для ужина, как и цветная капуста. Эти сорта капусты содержат практически все необходимые человеку элементы — железо, калий, магний, фосфор и другие, а также растительный белок высокого качества. При этом брокколи на 90% состоит из воды, поэтому содержит очень мало калорий; Оливковое масло, содержит необходимые для человека ненасыщенные жирные кислоты. Употребление оливкового масла укрепляет память и поддерживает длительное чувство сытости, то есть позволяет полноценно работать, не отвлекаясь на мысли о еде; Лимонная вода, если добавить в теплую воду немного сока лимона или лайма, то получится отличный тонизирующий напиток. Лимонная вода повышает работоспособность и укрепляет иммунитет, придает сил и ускоряет обмен веществ, это натуральный энергетик, который практически не имеет противопоказаний. От употребления лимонной воды лучше воздержаться людям с повышенной кислотностью желудочного сока, она может стать причиной изжоги.
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