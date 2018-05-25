Чем так полезна куркума для здоровья пожилого человека

Гурманы очень любят добавлять куркуму в мясные и овощные блюда, чтобы придать продуктам аромат и вкус. Мы же разберемся в том, может ли куркума принести пользу или вред для здоровья женщина или мужчины после 50 лет.

Куркума — это экзотическая пряность, которая применяется в кулинарии для приготовления блюд. Корни этого растения сначала высушивают, а затем измельчают, чтобы получить ароматную пряность.

Стоит отметить, что польза этого продукта обусловлена тем, что состав куркумы достаточно богат, в нем присутствует множество микроэлементов и витаминных компонентов.

Главным компонентом является куркумин, именно благодаря ему пряность имеет массу целебных свойств для организма. Некоторое время назад, ученые провели новые исследования, и определили несколько дополнительных полезных свойств куркумы, об этом мы и поговорим более подробно.

yandex_ad_1 Химический состав продукта

Стоит для начала максимально подробно описать химический состав продукта, чтобы понять, почему куркума так полезна для здоровья пожилого человека.

В состав входит:

Куркумин. Это вещество необходимо организму после 50 лет, так как куркумин помогает предотвратить развитие раковых клеток, понижает количество холестерина в крови, а также не дает камням в желчном пузыре образовываться. Дополнительно компонент оказывает положительное влияние на печень и почки, регулируя их работу. Вещество является природным антибиотиком, а в дополнение обладает антиоксидантными свойствами. Часто куркумин применяют в народной медицине, так как он помогает устранить воспалительные процессы.

Тумерон. Вещество является антисептиком природного происхождения, он противостоит заражению гельминтозными заболеваниями, а также не дает инфекции в организме распространяться. Компонент полезен при отравлении и токсикозе, так как нормализует работу желудка.

Куркумор. Защищает женский организм в пожилом возрасте от образования раковых клеток в молочной железе, а также на различных участках кожи.

Биофлавоноиды. Оказывают воздействие на сердечную и сосудистую систему организма. Этот компонент помогает снизить количество приступов астмы, дают возможность провести профилактику склероза, а также ускоряют процесс регенерации клеток. Благодаря такому эффекту, биофлавоноиды не дают кожным заболеваниям развиваться.

Йод. Еще один природный антисептик, это вещество необходимо всему организму, но после 50 в нем особенно нуждаются волосы, ногти и кожа. Компонент укрепляет зубную эмаль.

Натрий. Помогает нормализовать обменные процессы в организме, что улучшает работу сердца и укрепляет сосудистую систему. Также натрий дает возможность расширить сосуды, тем самым снижая давление.

Железо. Необходимо для очищения крови, а также чтобы насытить организм необходимым количеством кислорода.

Все же стоит учесть, что такой богатый состав куркумы может принести не только пользу, но и вред для здоровья после 50 лет.

Полезные свойства пряности

Каждый продукт обладает определенным списком полезных свойств, мы же поговорим о том, чем может быть полезна для организма куркума. Это вещество обладает богатым составом, поэтому и полезных качеств у пряности много. К полезным свойствам стоит отнести:

противовоспалительный эффект;

обезболивающее действие при артрите;

улучшение функций суставов после 50;

может оказывать антисептическое воздействие при порезах и ожогах;

ускоряет процессы регенерации кожных покровов;

имеет антибактериальный эффект;

борется с вирусными инфекциями, обладает антивирусным действием;

помогает в лечении простуды и гриппа;

ускоряет процессы заживления кожи при дерматите, псориазе и прыщах;

нормализует сахар в крови, что актуально при сахарном диабете;

помогает улучшить работу сердца и сосудов, оказывая разжижающее действие на кровь, а также снижая холестерин;

очищает крови и сосуды от шлаков;

ингибирует тромбоциты;

восстанавливает нормальную циркуляцию крови;

приводит в норму артериальное давление;

помогает при заболевании Альцгеймер;

защищает организм от развития заболевания Паркинсон;

проводит профилактику нейродегенеративных расстройств;

снимает воспалительный процесс с десен;

улучшает здоровье полости рта;

лечит детородные органы женщин;

помогает наладить менструальные циклы;

возвращает коже красоту и молодость;

обладает антибактериальным эффектом, поэтому лечит диарею и метеоризм;

восстанавливает микрофлору кишечника;

не дает развиваться дисбактериозу;

обладает свойствами антидепрессанта;

улучшает пищеварение, нормализует работу печени и желчного пузыря;

замедляет процесс развития рассеянного склероза после 50;

ускоряет процесс выведения токсинов из организма;

содержит в составе сильные антиоксиданты, которые не дают раковым клеткам образовываться;

укрепляет иммунитет организма.

yandex_ad_2 Как мы уже поняли, куркума несет в себе большую пользу для здоровья после 50 лет, но иногда продукт может нанести вред, об этом мы поговорим немного позднее. Растение уже десятки лет пользуется большой популярностью среди целителей народной медицины.

Вред пряности для организма

Специалисты не смогли определить каких-то побочных действий куркумы на организм, но все же есть определенные советы врачей, которые следует строго соблюдать. Например, при наличии в желчном пузыре камней, имеющих размер более 5 мм, следует ограничить употребление пряности. Куркума приводит к сокращению мышц желчного, что может ухудшить состояние больного.

Также ограничивают применение продукта в период вынашивания ребенка, так как это может нести угрозу для плода. Разрешено применять куркуму для приготовления блюд, но проводить лечение пряностью не следует, так как она вызывает спазмы матки.

Основные противопоказания к использованию куркумы:

при нарушениях свертываемости крови (гемофилии);

если в желчном пузыре образовались камни, а также при наличии камней в желчевыводящих путях;

в период вынашивания плода (может привести к сокращениям матки);

не стоит совмещать куркуму с применением различных лечебных трав и лекарственных препаратов;

при наличии язвы желудка, которая перешла в острую форму;

не следует использовать продукт для лечения детей до 6 лет, может привести к аллергической реакции;

запрещено использовать пряность при гепатите;

лучше не применять продукт при гастрите с повышенной кислотностью;

строго запрещен при аллергических реакциях и индивидуальной непереносимости.

Если учитывать весь список противопоказаний, то можно безопасно применять продукт, как для блюд, так и для приготовления лечебных настоев.

Правила использования продукта

В народной медицине пряность может применяться как в чистом виде, так и в сборе с другими травами. Принимать продукт следует по всем правилам, очень важно точно следовать правилам применения лекарства, так как для каждого заболевания, способ лечения будет различен. А чтобы не столкнуться с побочными эффектами, стоит проконсультироваться о таком методе лечения с лечащим врачом.

Средство от приступов боли

Мы уже говорили о том, что куркума обладает обезболивающим действием, а в дополнение снимает спазмы и оказывает противовоспалительный эффект на организм. Чтобы снять приступы головных болей, можно просто приготовить вкусный раствор на основе пряности. Такое средство помогает также при мигренях, болезненности в желудке и воспалительном процессе в горле.

Ингредиенты:

натуральный мед — 5 грамм;

куркума — 3 грамма;

кипяченая вода — 1 стакан.

Приготовление и применение:

В стакане кипятка разводят специю, после чего добавляют туда же немного меда и все тщательно перемешивают. Принимают раствор при появлении болей, или же в утреннее время, чтобы снизить артериальное давление.

Паста для зубов

Чтобы приготовить такое средство, следует взять чайную ложку кокосового масла, такое же количество куркумы, пару капель эфирного масла мяты и все перемешать до однородной консистенции. Такая паста используется утром и вечером, средство помогает быстро уничтожить микробов в полости рта, а также снять воспаление с десен.

Существуют и другие рецепты, как применять куркуму, ведь эта пряность обладает массой целебных качеств. Стоит быть осторожнее при использовании продукта, так как он может привести к аллергической реакции. Перед использованием следует проконсультироваться с доктором.