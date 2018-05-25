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В Нижнем Новгороде подешевели апельсины и бананы
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В Нижнем Новгороде подешевели апельсины и бананы 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: В городе N
Спад составил 11,52% и 15,59% соответственно, сообщила начальник отдела контроля экономической концентрации УФАС России по области Тамара Григорян на брифинге 25 мая.
По результатам мониторинга, средняя розничная цена на бананы составила 60,62 рубля за килограмм, на апельсины — 65,27 рубля за килограмм.
Кроме того, за период с 23 апреля по 21 мая произошло снижение цен на подсолнечное масло (на 8,29%), соль (на 7,69%), рис (на 9,77%) и гречу (на 7,35%).
Напомним, Нижегородское УФАС объяснило рост на топливо.
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