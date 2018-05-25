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Проверка школьных обедов: некачественных продуктов почти половина
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Проверка школьных обедов: некачественных продуктов почти половина 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Сегодня в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства правительства Новосибирской области рассказали о выявленных случаях использования плохих продуктов в школьных столовых и супермаркетах.
Результаты независимых проверок озвучил директор ассоциации экспертов Сибирского федерального Центра оздоровительного питания Яков Новосёлов.
«С января по 20 мая мы проверили порядка тридцати школ, около десятка супермаркетов и комбинат питания, который изготавливает еду для школ. Проверяли молочные продукты, сыр, мясо, колбасные изделия. Исследования нам заказывала мэрия, комбинат питания, депутаты и некоторые общественные организации», — рассказал корреспонденту НГС член комиссии продовольственной безопасности при минпромторге Новосибирской области Яков Новосёлов.
Как уточнил Новосёлов, 39% исследованных образцов не соответствовали заявленным стандартам качества. Среди колбасных изделий несоответствие было в девяти из десяти образцов, среди молочных продуктов обнаружено 58% некачественной продукции, а среди мясных изделий, мяса и курицы — 57%.
По словам Якова Новосёлова, основные нарушения были следующими: вместо молока в молочных продуктах и сырах обнаруживалось пальмовое масло, жир на основе говяжьего и сухое молоко. В мясных продуктах превышалось содержание жира, вместо мяса встречалась соя, вместо говядины и свинины — курица и костная мука. Кроме того, Новосёлов отметил, что доля фальсификата на рынке практически не меняется.
«Положительную тенденцию можно отметить по муниципальному комбинату питания, который закупает продукты, делает из них блюда и снабжает порядка 70 школ. Если раньше комбинат закупал фальсификаты и поставлял в школы фальсификаты, то теперь, по итогам проверок, они отказываются от недоброкачественной продукции. Это, наверное, единственный положительный момент во всей проверке», — уточнил Новосёлов и добавил, что всем участникам комиссии продовольственной безопасности к следующему рабочему заседанию поручили подготовить предложения по борьбе с некачественной едой.
Некачественные продукты обнаруживают общественники ежегодно не только в школах, но и в других бюджетных учреждениях. Например, суррогатную еду находили в новосибирском областном центре социальной помощи семье и детям «Радуга», где кормят детей и беременных женщин.
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