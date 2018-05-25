Рецепт дня. Творожная запеканка с яблоком и грушей

Sobesednik.ru предлагает приготовить запеканку с фруктами, которая, без сомнения, понравится и большим, и маленьким.

Что потребуется:

400 г творога

100 г сахара

100 г манной крупы

3 яйца

50 г молока

сок и цедра 1 апельсина

1 ст. л. меда

щепотка соли,

50 г сливочного масла

2 ст. л. манки для смазывания и обсыпки формы.

Творог протрите через сито или взбейте блендером.

Яйца взбейте с сахаром и солью до увеличения массы вдвое. Добавьте молоко, манку и творог.

Соедините с творогом, хорошо перемешайте и уберите в холодильник на час.

Фрукты очистите, разрежьте, удалите сердцевину, нарежьте пластинками или кубиками.

Распустите на сковороде кусочек (половину от указанной нормы) масла, выложите фрукты и обжарьте, помешивая, на сильном огне 2–3 минутки.

Уменьшите огонь, добавьте цедру и сок апельсина, мед. Перемешайте и потомите, помешивая, еще 3 минуты. Выньте шумовкой фрукты, сироп уварите до загустения.

Жаропрочную форму диаметром 20 см смажьте сливочным маслом и присыпьте дно манкой.

Выложите половину творожной массы. Распределите по всей поверхности подготовленные фрукты. Прикройте их оставшейся творожной массой.

Выпекайте при 180° 40–45 минут. Выньте запеканку, дайте ей чуть остыть, нарежьте порционными кусками и подавайте, полив оставшимся от фруктов сиропом.