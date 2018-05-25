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Рецепт дня. Творожная запеканка с яблоком и грушей
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Рецепт дня. Творожная запеканка с яблоком и грушей 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru предлагает приготовить запеканку с фруктами, которая, без сомнения, понравится и большим, и маленьким.
Что потребуется:
400 г творога
100 г сахара
100 г манной крупы
3 яйца
50 г молока
сок и цедра 1 апельсина
1 ст. л. меда
щепотка соли,
50 г сливочного масла
2 ст. л. манки для смазывания и обсыпки формы.
Творог протрите через сито или взбейте блендером.
Яйца взбейте с сахаром и солью до увеличения массы вдвое. Добавьте молоко, манку и творог.
Соедините с творогом, хорошо перемешайте и уберите в холодильник на час.
Фрукты очистите, разрежьте, удалите сердцевину, нарежьте пластинками или кубиками.
Распустите на сковороде кусочек (половину от указанной нормы) масла, выложите фрукты и обжарьте, помешивая, на сильном огне 2–3 минутки.
Уменьшите огонь, добавьте цедру и сок апельсина, мед. Перемешайте и потомите, помешивая, еще 3 минуты. Выньте шумовкой фрукты, сироп уварите до загустения.
Жаропрочную форму диаметром 20 см смажьте сливочным маслом и присыпьте дно манкой.
Выложите половину творожной массы. Распределите по всей поверхности подготовленные фрукты. Прикройте их оставшейся творожной массой.
Выпекайте при 180° 40–45 минут. Выньте запеканку, дайте ей чуть остыть, нарежьте порционными кусками и подавайте, полив оставшимся от фруктов сиропом.
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