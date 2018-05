Кухонная бытовая техника для дачи: приборы, которые вам точно понадобятся

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Какая же техника нам может потребоваться для организации полноценного дачного питания? Ну, во-первых, хлебопечка. Нехватка свежего хлеба ощущается чаще всего. Кроме того, могут понадобиться устройства для быстрого приготовления каш, блюд из овощей и ягод, а также молочных продуктов с ограниченным сроком годности. И конечно, очень кстати придётся техника для переработки овощей, грибов и ягод: всевозможные соковыжималки, блендеры, сушилки продуктов, а также холодильники и морозильники для их хранения.

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Приборы для приготовления еды Хлебопечка SC-BM40003 (Scarlett). Фото: Scarlett

Хлебопечка

Те продукты, которые в городских условиях мы покупаем ежедневно, за городом подчас приходится готовить самостоятельно. Хлеб проще всего готовить в хлебопечке — процесс совсем несложный, главное, точно отмерить необходимое количество ингредиентов. Сейчас в продаже много моделей стоимостью от 2−3 до 15−20 тыс. руб. Цена определяется новизной, дизайном и многофункциональностью модели.

Мультипекарь REDMOND, много-функциональное устройство, заме­няющее ряд прибо­ров для выпечки или жарки. Фото: REDMOND

Хлебопечку правильнее всего выбирать по её функциональным возможностям. Ознакомьтесь со списком предлагаемых программ и рецептов. Количество программ может варьировать от 10−12 до 22−25 (рекордсменом является модель серии Chrome & Bronze от REDMOND с 25 программами). Число рецептов разнообразных сортов хлеба, тортов, пирогов, кулича может достигать нескольких десятков. Желательно, чтобы хлебопечка умела выпекать именно те сорта хлеба, которые вы привыкли употреблять в пищу. Так, скажем, далеко не все модели умеют выпекать ржаной или бородинский. Рекомендуется, чтобы форма чаши соответствовала сорту хлеба (лучше всего, конечно, когда в хлебопечке имеются сразу две чаши разной формы, как в модели Bork X780). Неплохой добавкой к хлебным рецептам в дачных условиях будут рецепты приготовления варенья и джема.

Мороженица SC-IM22255 (Scarlett). Прозрачная крышка позволяет наблюдать за замешиванием, не открывая мороженицу. Фото: Scarlett

Мультиварка

Варенье можно приготовить и с помощью мультиварки. Подробно про эти приборы мы расскажем в отдельной статье, здесь же отметим, что они тоже могут быть весьма полезны и даже незаменимы на даче. С их помощью можно готовить самые разные блюда: супы, каши, плов, варить, жарить, готовить на пару. Выбирая мультиварку, тоже имеет смысл ознакомиться с содержанием её книги рецептов. Оцените удобство конструкции, простоту и понятность панели управления, вместительность рабочей чаши (обычно от 4 до 6 л). Если вы собираетесь часто пользоваться мультиваркой, желательно, чтобы внутреннее покрытие чаши было из прочного материала. Керамика в этом отношении будет долговечнее тефлона, с которым надо будет обращаться аккуратно.

Мороженица VT-8600 PR (VITEK), крышка снабжена отверстием для добавления ингредиентов. Фото: VITEK

Йогуртница

Ещё один продукт, требующий регулярного (в идеале ежедневного) пополнения, — это «молочка», всевозможные йогурты и творог. Можно, конечно, найти в продаже творог или йогурт, который имеет срок хранения месяц, но свежий продукт и вкуснее, и полезнее. Здесь вам поможет йогуртница. С её помощью вы всегда будете получать свежайшие продукты в нужном количестве. Производительность зависит от модели: в продаже встречаются йогуртницы с разным числом порционных ёмкостей, от 4 (на одного-двух пользователей) до 12 (на большую компанию). Есть различия и по типу управления. Модели с электронным управлением стоят дороже, но позволяют точнее устанавливать параметры работы, в частности запускать режим отложенного (до 24 ч) старта. Стоят йогуртницы в среднем от 1 до 5 тыс. руб.

Мороженица

Мороженое тоже можно приготовить самостоятельно, благо в продаже есть электрические мороженицы, которые сделают процесс приготовления автоматизированным и достаточно быстрым (например, время приготовления 350 г мороженого в мороженице SC-IM22255 Scarlett всего 20 мин). С их помощью можно готовить практически все типы современного мороженого — сорбет, пломбир, джелато, замороженный йогурт. Выбирайте модель по объёму чаши (от 500 мл в модели VITEK VT-8600 до 1350 мл в модели Bork E801), количеству режимов-рецептов, максимальной температуре охлаждения (до −30 °С — чем ниже, тем лучше) и дополнительным функциям. Так, скажем, в мороженице Bork есть функция PRE-COOL, которая позволяет подготовить прибор и охладить мороженицу перед работой до −10…−30 °С, а в других моделях её нет, и в них чашу перед работой необходимо на сутки помещать в морозильное отделение.

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Гриль

Мощная (800 Вт) центробежная соковыжималка VT-3658 (VITEK). Фото: VITEK

На отдыхе многие наши соотечественники обожают жарить мясо, поэтому им может потребоваться гриль. Современная техника позволяет приготовить блюда с заранее заданной степенью прожарки. Так, в гриле SteakMaster RGM-M805 (REDMOND) по индикации на корпусе вы поймёте, когда мясо достигнет нужной степени прожарки: слабой (RARE), средней (MEDIUM) или сильной (WELL DONE).

Техника для приготовления заготовок

Соковыжималка

При хорошем урожае для оперативной переработки стремительного потока фруктов и ягод вам потребуются соответствующие устройства. Во-первых, конечно, соковыжималка.

В комплект сушки SC-FD421001 (Scarlett) входит набор для приготовления йогурта. Фото: Scarlett

Соковыжималка для сезонных заготовок должна отличаться хорошей производительностью. Здесь не очень подходят, например, модели, в которых жмых отжатых плодов накапливается внутри корпуса соковыжималки. Такие модели лучше использовать для ежедневного приготовления небольших объёмов сока. Они работают чисто и бесшумно, но много плодов за один раз не отожмут, соковыжималку придётся открывать и чистить. Для дачи желательно выбирать модель с максимальным диаметром загрузочного отверстия (обычно до 80−85 мм), чтобы не нужно было тратить время на резку крупных плодов. Что касается типа соковыжималок, то здесь преимущество у шнековых моделей по сравнению с обычными моделями центробежного типа. Они хороши прежде всего своей способностью отжимать сок из любых ягод, в том числе и из тех, на которые центробежные соковыжималки не рассчитаны, — из ягод с большим количеством мелких косточек: малины, смородины, крыжовника. Единственным недостатком шнековых соковыжималок является их более высокая цена: такую технику можно приобрести за сумму от 4−5 тыс. руб. (есть, конечно, и куда более дорогие «дизайнерские» модели), а центробежные можно найти по цене 1−2 тыс. руб.

Соковыжималка Avance Collection HR1922/20 (Philips). Технология FiberBoost позволяет выбирать консистенцию сока, с мякотью или без. Фото: Philips

Йогуртница REDMOND «Молочный шеф» RYM-M5401 позволяет одновременно готовить до 1,5 л продуктов. Фото: REDMOND

Блендер

В дачных условиях неплохо себя зарекомендовали и блендеры с чашей. С их помощью можно готовить различные овощные и фруктовые смеси с мякотью, которые считаются более полезными, нежели просто отжатый сок. По производительности блендеры, конечно, не сравнятся с соковыжималками, но будут весьма кстати для организации ежедневного здорового питания. Кроме того, блендеры удобны для приготовления порций блюд, которые можно будет сразу же взять на пикник. Это модели, в комплектацию которых входят бутылочки и контейнеры для приготовления и переноски смесей, например модели Philips On The Go, Electrolux Sports, Bosch VitaStyle Mixx2Go и им подобные.

Соковыжималка РЕА 1535А (Polaris) с двумя скоростями отжима. Фото: Polaris

Сушилка

Ещё одно весьма полезное устройство для сезонных дачных заготовок — сушилка продуктов. В ней можно высушивать овощи, фрукты, грибы, причём процесс сушки проходит в несколько раз быстрее, чем на свежем воздухе. В некоторых моделях, например в Scarlett SC-FD421005, можно также готовить пастилу и вялить мясо. В бытовых моделях используется конвективный механизм сушки с помощью нагретого воздуха, но есть и модели (как правило, более дорогие) с инфракрасным (ИК) механизмом сушки. ИК-сушка считается более эффективной, в ней продукты меньше перегреваются и лучше сохраняются их вкусовые и полезные свойства.

Сушилки различаются по мощности (от 250 до 1000 Вт), вместительности (объём рабочей камеры — от десяти до нескольких десятков литров, в некоторых моделях указывается и максимальная масса загрузки — до 4−5 кг), конструкции системы управления (механическая либо электронная), конструкции корпуса. На корпус обратите особое внимание, удобство его конструкции зависит от количества поддонов, которое в нём можно установить, от того, насколько легко вставляются и вынимаются поддоны, легко ли их чистить, можно ли, скажем, мыть в посудомоечной машине. В большинстве электросушек рабочая камера сделана из бесцветного прозрачного пластика — такой вариант удобнее, так как легче визуально следить за состоянием обрабатываемых плодов.

Правильная раскладка плодов. Фото: Scarlett

Чаще всего сушилки имеют цилиндрическую, круглую в плане форму, реже встречаются модели, имеющие в плане прямоугольную форму. Считается, что на прямоугольном поддоне можно разместить больше обрабатываемых плодов, но есть потребители, которым круглая форма поддона кажется удобнее. Стоимость электрических сушилок для овощей и фруктов составляет от 1 до 10 тыс. руб., ИК-сушку «Дачник» можно приобрести за 7−8 тыс. руб., а ИК-сушку L'Equip IR-D5 — за 35 тыс. руб.

Если вы собираетесь делать заготовки на зиму, выбирайте холодильник с вместительной (100−120 л) камерой, а при больших объёмах заготовок лучше приобрести отдельный морозильник

Техника для хранения

На даче потребуется вместительный холодильник. А если случаются перебои в подаче электроэнергии, то желательно выбирать модель, долгое время держащую холод. Смотрите параметр «автономное сохранение холода», желательно, чтобы холодильник выдерживал не менее 10−15 ч. А ещё лучше 25−30 ч, такие модели есть у Liebherr, Gorenje, Miele, Siemens и некоторых других производителей.

Выдвижные ящики морозильного отделения Miele. Фото: Miele

Гриль SteakMaster RGM-M805 (REDMOND) готовит как гриль, духовка и барбекю-жаровня. Фото: REDMOND

Сушилка для овощей и фруктов VT-5056 (VITEK). Фото: VITEK

Сушилка PFD 2305D (Polaris) для обработки фруктов, ягод, овощей, грибов, травы, орехов и даже хлеба. Фото: Polaris

В серии NatureCool (Bosch) ящик для овощей и фруктов с регулятором влажности VitaFresh вмещает 26 л. Фото: Bosch