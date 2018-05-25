Рецепты здоровья: хвощ полевой — целебная трава для женщин

На хвощ — злостный сорняк — жалуются многие дачники и дачницы. И на грядках он действительно не нужен и вреден, а вот в качестве целебного растительного сырья может быть очень полезен, особенно для женщин.

Хвощ полевой полезен для женского здоровья

Траву хвоща заготавливают в течение лета и используют для приготовления отваров, настоев, настоек, действующих как мочегонное, противовоспалительное, ранозаживляющее, кровоостанавливающее средство. Препараты травы хвоща применяют при отеках, циститах, заболеваниях суставов, нарушениях обмена веществ; их рекомендуют для профилактики остеопороза, укрепления волос и ногтей; используют для уменьшения потливости ног и борьбы с целлюлитом. Только учтите, что прием любых препаратов хвоща внутрь противопоказан при нефритах и нефрозах.

Чай из травы хвоща полевого

1-2 ч.ложки измельченной сушеной травы хвоща залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение получаса, процедить. Принимать 3 раза в день по 1 стакану, добавив мед по вкусу. Чай полезен при остеохондрозе и заболеваниях суставов; он способствует улучшению обмена веществ и служит для профилактики остеопороза у женщин в период менопаузы.

Отвар травы хвоща при цистите

2 ст.ложки измельченной сушеной травы хвоща залить 1 л воды, довести до кипения, кипятить на медленном огне в течение 10 минут. Снять с огня, укутать, настаивать в течение 20 минут, процедить, сырье отжать. Траву использовать для компрессов на низ живота, отвар принимать 2-3 раза в день по 1 стакану.

Отвар травы хвоща при усталости глаз и отечности век 2 ст.ложки измельченной сушеной травы хвоща залить 1 стаканом горячей воды, нагревать на медленном огне или на водяной бане в течение получаса, остудить, процедить. Использовать отвар наружно — для примочек.

Отвар травы хвоща при потливости ног 100 г свежей измельченной травы хвоща залить 5-6 л горячей воды, довести до кипения и кипятить в течение 5-10 минут, затем охладить и процедить. Использовать для ножных ванночек.

Спиртовая настойка хвоща полевого

100 г сушеной измельченной травы хвоща залить 0,5 л водки, настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 2 недель, процедить. Наружно настойку применяют для втирания в кожу головы при сильном выпадении волос. Для укрепления волос и ногтей, восстановления минерального состава костей и профилактики остеопороза настойку принимают 3 раза в день по 1 ч.ложке. Курс — 1 месяц, затем необходимо сделать перерыв на 10 дней и при необходимости курс повторить. О хвоще подробнее вы можете прочитать в статье:

Хвощ полевой — с грядки вон!