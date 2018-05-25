Почему от сладостей толстеют?

Даже самый далекий от науки и медицины человек знает, что простые углеводы приводят к появлению лишнего веса. При этом не каждый сможет дать определение простым углеводам и объяснить, как именно они провоцируют ожирение. Многим кажется странно, что простые углеводы и сложные углеводы дают столь разный эффект, они ведь относятся к одному классу пищевых нутриентов.

Простые углеводы состоят из нескольких элементов, а сложные — из нескольких сотен, чем проще соединение — тем быстрее его усваивает организм, поэтому простые углеводы часто называют быстрыми. Простые углеводы легко растворяются в воде и чаще всего обладают сильно выраженным сладким вкусом, они усваиваются и поступают в кровь в виде глюкозы за считанные минуты. Резкое повышение уровня сахара в крови вызывает усиленную выработку инсулина, этот гормон преобразовывает глюкозу в энергию. Если же простых углеводов поступает слишком много, то часть их не успеет переработаться в энергию, они станут новыми отложениями подкожного жира.

Простые углеводы — это все виды сахара, как обычный рафинад, так и тростниковый или кокосовый сахар, это мед, шоколад, сладкие изделия из муки и даже сладкие фрукты. Практически все сладкие продукты натурального или искусственного происхождения — это простые углеводы, вкус является подсказкой для определения категории.

Наши предки не имели свободного доступа к простым сахарам, поэтому они не страдали от лишнего веса. К примеру, для того, чтобы получить количество сахара, эквивалентное содержанию в банке колы, нашим предкам пришлось бы съесть несколько метров сахарного тростника. На данный момент многие люди страдают от более или менее выраженного ожирения, причиной которому является доступность переработанных продуктов с высоким содержанием сахара и неспособность отличить полезный продукт от вредного.

Натуральные сладкие продукты приносят такой же вред, как и переработанные, в стакане апельсинового фреша содержится практически столько же сахара, как в стакане колы. В нем будет содержаться незначительное количество витамина С и пищевых волокон, но только из-за этого он не перейдет в категорию однозначно полезных продуктов.

Картофель не обладает ярко выраженным сладким вкусом, но в вареном виде по свойства он идентичен простому углеводу.

Систематическое употребление большого количества медленных углеводов приводит к нарушению процесса усвоения глюкозы, организм теряет способность замечать поступление сахара и правильно на него реагировать. По такому механизму развивается сахарный диабет второго типа, а также другие заболевания с нарушением обменных процессов, их симптомами являются лишний вес, слабость, плохое настроение и сухость во рту. Главными факторами развития заболеваний с нарушениями в метаболических процессах являются неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Основу здорового питания должны составлять продукты из сложных углеводов, это цельные крупы, макароны и хлеб из грубой муки, некрахмалистые овощи, бобовые культуры.