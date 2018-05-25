В ложке яд: какие продукты «отменяют» действие лекарств

Когда по какой-либо причине вам приходится принимать лекарства, важно в точности соблюдать режим приема: не пропускать таблетки, пить их в точности с назначением — до или после еды. Но есть кое-что еще, о чем нас не предупреждает даже врач: некоторые привычные продукты могут свести на нет все лечение, если сочетать их с лекарствами Мы предлагаем вам список продуктов, от которых лучше воздержаться до полного выздоровления — так оно точно наступит скорее!Грейпфрут и грейпфрутовый сок Очень полезный фрукт, богатый антиоксидантами, благотворно влияющий на печень, кожу, мозг — но очень опасный при приеме любых лекарств. Дело в том, что определенные соединения, содержащиеся в грейпфруте, способны блокировать действие ферментов печени и кишечника — и в итоге даже принимая нормальную дозировку лекарства, вы можете столкнуться с эффектом передозировкиЕсли уж пьете таблетки, то никаких грейпфрутов!Капуста

От этого овоща лучше держаться подальше людям с больным сердцем, которые принимают препараты для разжижения крови. В капусте очень много витамина К, а он в свою очередь способен блокировать действие препаратов, препятствующих образованию тромбов. И все лечение окажется бесполезным, увы. Сыр твердых сортов

Вещество тирамин, которого много в твердых сырах, прекрасное средство для сужения сосудов. И если вы принимаете препараты против гипертонии или антидепрессанты, употребление сыра может снизить или даже вовсе отменить их эффективность. Лучше купите немного моцареллы или творога!Бананы

Один из самых богатых калием фруктов — именно по этой причине от бананов лучше отказаться, если вы принимаете препараты от гипертензии. Один из побочных эффектов таких препаратов — накопление калия в крови. В сочетании с бананами это может привести к усилению эффекта и нарушению сердечного ритма. Апельсины

Ни в коем случае нельзя есть апельсины и пить апельсиновый сок, если вы принимаете аспирин. А также мандарины, лимоны и другие цитрусовые: сочетание этих фруктов с ацетиловой кислотой способно вызвать сильнейшее раздражение слизистой желудка. Это особенно опасно для людей, страдающих гастритом. Молоко

Если вы принимаете антибиотики, не пейте молоко: оно способно полностью отменить эффект этих препаратов. Дело в том, что кальций, которым богаты молочные продукты, связывает антибиотики и «протаскивает» их через кишечник, не позволяя всасываться. В итоге лечение может оказаться совершенно бесполезным.