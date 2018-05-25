Глава Минздрава призвала не бояться антибиотиков в мясе

Присутствие антибиотиков в мясе — аспект, который пугает многих. Но пугаться наличия этих веществ не стоит: в реальности их в продукте слишком мало, чтобы это представляло для здоровья серьезную угрозу. С таким мнением выступила и.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун. По ее словам, животные получают антибиотики для защиты от инфекций, однако эти вещества активно выводятся из организма с мочой. Кроме того, введение антибиотиков поголовью прекращается за несколько дней до забоя. Все это приводит к тому, что содержание антибиотиков в мясе оказывается минимизированным.

«Обычно, когда мясо животного, употреблявшего антибиотики, поступает в продажу, там остаются уже остатки, или обломки этих препаратов», — заметила Ульяна Супрун.

Также и.о. главы Минздрава Украины добавила, что во время термической обработки мяса — жарки, варки, приготовления в микроволновой печи и запекания — присутствующие в нем остаточные следы препаратов в большинстве своем просто уничтожаются. Главную угрозу, по мнению Супрун, представляют не антибиотики в мясе, а устойчивые к ним бактерии. Появлению таких бактерий в животноводстве способствует использование антибиотиков в субтерапевтических дозах («на всякий случай»), использование «человеческих» антибиотиков для животных и несоблюдение санитарных норм. И.о. главы украинского Минздрава высказалась о том, что человек может заразиться устойчивыми к антибиотикам бактериями скорее из среды, а не из еды, если она правильно приготовлена. В том, что касается готовки мяса, Ульяна Супрун дала следующие рекомендации:

не употреблять сырое или не до конца приготовленное мясо;

тщательно мыть руки после контакта с сырыми продуктами;

следить за чистотой кухонных поверхностей;

отделяйть сырое мясо, яйца и рыбу от других продуктов;

мыть руки после контакта с животными, вольерами животных и птиц.

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