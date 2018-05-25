Сухая и жирная: как ухаживать за разными типами кожи?

Сухая и жирная кожа сильно отличается в уходе. Косметические средства и процедуры должны отличаться для разных типов кожи. МедикФорум решил собрать пошаговые советы по уходу за двумя распространенными типами кожи — сухой и жирной.

Как ухаживать за сухой кожей?

Сухая кожа лица не так защищена от внешних воздействий, в отличие от остальных типов кожи. Ведь ее сальные железы не в состоянии вырабатывать достаточное количество природного жира для этого. Из-за этого кожа чувствительнее и склонна к появлению морщин тогда, когда этого еще не ждут. Ей нужен особый уход, который описан ниже. Умывание и мытье при сухой коже Во-первых, не стоит умываться чрезмерно горячей или чрезмерно холодной водой. Это приводит либо к расширению, либо к сужению сосудов, что вредно для сухой кожи. Вода должна быть примерно комнатной температуры. Чтобы не смыть слой природного жира полностью, не надо умываться особенно усердно и использовать мыло. Полностью исключено дегтярное мыло (о нем лучше вспомнить при жирной коже). За пятнадцать минут до умывания кожу можно (и нужно!) смазывать кремом или даже нежирными сливками.

Также желателен крем перед мытьем в душе, погружением в бассейн и в водоем, желательно жирный. Можно наносить сливочное или растительное масло. После процедур следует использовать витаминный крем. Перед сном кожу можно очистить кефиром или настоем трав, а потом смазать ночным кремом. Очень важно, чтобы все средства по уходу имели не только жирную основу, но и увлажняющие вещества. Дневной крем должен быть густым и защищать от вредного ультрафиолетового излучения. Тонизирование сухой кожи лица: советы Кто-то считает тонизирование кожи необязательным, кто-то же не представляет себе ухода за лицом без тоника. А ведь данный этап помогает подготовить кожу к другим возможным средствам косметики. Это означает, что для сухой кожи тонизирование необходимо. Спирт в составе тонизирующего средства неприемлем, ведь он подсушивает кожу, зато обязательны компоненты, которые смягчат и увлажнят кожу. Хороши в этом случае сок крапивы и глицериновый тоник. Питание сухой кожи Перед питанием этого типа кожи можно ее согреть — раскроются поры, и средство лучше впитается. В теплом травяном настое из мяты, шалфея и ромашки мочат марлю, а после прикладывают к лицу. Когда кожа хорошо прогреется, на нее наносят питательный крем. Сухую кожу надо не только питать, но и увлажнять. Кремы и всевозможные лосьоны с эффектом увлажнения быстро впитываются в кожу и создают необходимый защитный слой.

Важно помнить, что перед выходом на мороз кожу необходимо смазывать дополнительно. Следует быть осторожными и с загоранием — солнечные ванны возможны по утрам, когда солнце еще не печет во всю силу. Крайне не рекомендуется долго загорать, так как это приводит к огрубению и ухудшению состояния кожи. Маски по типу кожи: сухая Также можно периодически делать домашние маски с увлажняющим и питательным эффектами. В их составе чаще всего встречаются жиры. Например, хорошее воздействие оказывает маска из яичного желтка с экстрактом ромашки. Разведенный чайной ложкой масла желток смешивают с чайной ложкой ромашки. Маской нужно покрыть лицо тонким слоем, исключая область вокруг глаз, на пятнадцать минут. Для смывания подойдет слабо заваренный чай. Неплоха маска из пюре яблока с чайной ложкой жирной сметаны, которую выдерживают на лице двадцать минут и смывают чуть теплой водой. Клубника со сливками как лакомство любима многими. Еще это отличная маска для сухого типа кожи. Ягоды смешиваются со столовой ложкой жирных сливок, а потом наносятся на лицо и шею. Как подсохнет один слой, наносится второй, а после его высыхания — третий. Когда маска подсхнет, ее убирают с помощью воды.

Как ухаживать за жирной кожей лица?

Жирный тип кожи лица нередко встречается у молодых людей и подростков. Этот тип кожи на первый взгляд кажется самым ужасным — ее выдает неприятный жирный блеск, постоянно появляются акне и воспаления из-за превышенной работы сальных желез, видны черные точки. Хотя у нее есть большой плюс — она стареет гораздо позже, чем нормальная и тем более сухая кожа. Ведь благодаря своему защитному слою жира, пусть и большему, чем надо бы, такой коже не так страшны внешние воздействия. Однако вот уход ей все равно нужен особенный. Правильное умывание жирной кожи Проводить очищение такой кожи следует чаще, чем другие типы. Грубейшая ошибка — применение чрезмерно сильных средств для очищения. Вопреки ожиданиям после них сальные железы работают еще более усиленно. Умываться лучше два раза в день мягкими средствами, которые нормализуют их работу.

Температура воды должна быть не слишком высокой — слишком горячая вода лишь стимулирует выделение сала. Гораздо лучше, если она прохладная — это бодрит и успокаивает, а также помогает сузить поры кожи. Очищение жирной кожи Для жирной кожи нужен регулярный пилинг — достаточно раза в четыре дня. Он очищает кожу и служит профилактикой заболеваний и прыщей. Лучшим вариантом будет химический пилинг, чем использовать сильные скрабы, — он не травмирует кожу. Очень хорош косметический лед. Это могут быть как просто кубики льда, сужающие поры и сосуды, так и замороженные настои трав, дополнительно питающие кожу, а также дающие увлажнение. Для жирной кожи желательно замораживать ромашку, душицу и календулу. Достаточно просто протереть лицо одним кубиком после умывания. Маски по типу кожи: жирная В составах масок для этого типа кожи часто можно встретить такие ингредиенты, как яичный белок, лимонный сок, календулу, малину или кислое молоко. Маска, состоящая из двух столовых ложек сливок (нежирных) и двух столовых ложек сока лимона, насыщает витамином С. Перед нанесением кожа лица уже должна быть очищена. После пятнадцати-двадцати минут маску нужно убрать с помощью теплой воды. Для кожи с таким недостатком, как расширенные поры, прекрасно подойдет маска из малины в сочетании с рисовой мукой. Оба ингредиента надо смешать в равных пропорциях. Получившуюся густую маску надо нанести на лицо и держать четверть часа. Неплохой маской для жирного типа кожи является овсянка, смешанная с яичным белком. Геркулеса берут три столовые ложки. На лице эту массу выдерживают треть часа, то есть, двадцать минут. Очень хорош мед с соком лимона, который борется против черных точек, помогает увлажнить кожу. Смешивать компоненты нужно в равных пропорциях. Держат маску на лице десять минут. Для жирной кожи необходима особенная косметика. Тональный крем должен быть плотным. Лучше отказаться от различной жидкой косметики, особенно румян. Желательно, чтобы пудра была матовая, с плотной текстурой. Ранее эксперты рассказали, как ухаживать за кожей лица в зимний период.