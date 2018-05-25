Коктейль «Московский франт» 

Ну вот и выходные. Хотите побаловать мужа и дать ему почувствовать себя настоящим франтом? Ловите рецепт коктейля от бармена. И сами обязательно попробуйте!
Вам понадобится:
компот на основе красного базилика — 120 мл джин — 50 мл ликер из цветов бузины — 20 мл просекко
ягоды голубики и клубники — по 5 г Приготовление:
Винный бокал охладить. Компот на основе красного базилика, джин, ликер, лед, просекко перемешать в шейкере. Вылить в бокал. Украсить ягодами голубики и клубники.
Фото: архив ресторана