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Коктейль «Московский франт»
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Коктейль «Московский франт» 

Passion.ru 52 минуты назад
Фото: Passion.ru
Ну вот и выходные. Хотите побаловать мужа и дать ему почувствовать себя настоящим франтом? Ловите рецепт коктейля от бармена. И сами обязательно попробуйте!
Вам понадобится:
компот на основе красного базилика — 120 мл  джин — 50 мл  ликер из цветов бузины — 20 мл  просекко
ягоды голубики и клубники — по 5 г  Приготовление:
Винный бокал охладить. Компот на основе красного базилика, джин, ликер, лед, просекко перемешать в шейкере. Вылить в бокал. Украсить ягодами голубики и клубники.
Фото: архив ресторана
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