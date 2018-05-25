Бананы и друга еда, которая может спасти от депрессии

Глубокая депрессия может быть серьезной проблемой, и лечить ее часто советуют медикаментозно. Но есть куда более полезные и вкусные способы вернуть себе радость в жизни.

Томаты

Помидоры содержат ликопин — пигмент, который придает им красный цвет. Ликопин богат антиоксидантами — веществами, замедляющими клеточное старение. Группа ученых лаборатории исследований атеросклероза и обмена веществ Калифорнийского университета изучила свойства ликопина и пришла к удивительным выводам: этот пигмент замедляет течение некоторых видов рака, служит для профилактики глазных заболеваний, а также снижает уровень стресса. Благодаря ликопину человек становится менее подвержен факторам окружающей среды, а значит, дольше сохраняет хорошее настроение.

Чтобы ликопин усваивался организмом, помидоры не нужно специально обрабатывать. Достаточно их помыть и сбрызнуть оливковым маслом. Приятного аппетита!

Картофель

«Ах картошка ты картошка, пионеров идеал!» — пелось в советской песне. Но, оказывается, картофель не только сытная и вкусная пища, он еще и богат полезными веществами.

Но если вы хотите вернуть себе хорошее настроение, то вам необходим сладкий картофель или батат. Оранжевый цвет придает ему Бета-каротин. Этот пигмент — мощный антиоксидант, а также обладает адаптогенным действием. Это значит, что при употреблении Бета-каротина повышается сопротивляемость нашего организма к широкому спектру вредных воздействий физической, химической и биологической природы. Исследователи из государственного университета Вашингтона доказали положительное влияние бета-каротина на организм. Наибольший эффект показан у лиц (людей и животных), испытывающих пероксидный стресс (неправильная диета, заболевания, пожилой возраст). У полностью здоровых организмов эффект часто минимальный или отсутствует.

Помимо Бета-каротина сладкий картофель богат витамином B6, который используется в качестве лекарства для больных с различными психическими нарушениями.

Ромашковый чай Если вы волнуетесь или переживаете — самое время сделать паузу и заварить себе чашечку чая. Лучше всего в таких случаях помогают травяные чаи, особенно — ромашковый.

Это — не голословное утверждение. Ученые исследовали полезный эффект этого продукта. Группу взрослых людей в течение восьми недель поили ромашковым чаем, другой группе давали плацебо. В результате уровень тревожности у людей в первой группе значительно снизился!

Ромашковый чай поможет вам справиться с волнением и забыть переживания прошедшего дня. И главное, он позволит расслабиться и заснуть, а ведь бессонница — это один из главных источников депрессии и плохого настроения. Пейте ромашковый чай и встречайте новый день бодрыми и отдохнувшими!

Цельнозерновой хлеб

Последнее время все больше людей отказываются от употребления углеводов, существуют даже «безуглеводные» диеты. Но вскоре эти люди ощущают апатию и даже впадают в депрессивное состояние.

Просто они не знают о том, что существуют «хорошие» и «плохие» углеводы. Некоторые углеводы позволяют нам бороться с перепадами настроения и повышенной тревожностью. Они содержатся, например, в цельнозерновом хлебе. Вообще продукты из цельного зерна — это настоящий эликсир счастья. Ведь в зерне содержится селен, которого, по данным эпидемиологических исследований, не хватает 80% россиян! А ведь селен, помимо прочего, повышает наш иммунитет и позволяет эффективнее сопротивляться болезням. Еще древние греки знали — в здоровом теле — здоровый дух. Употребление в пищу продуктов из цельного зерна сделает вас более здоровыми и бодрыми, а значит и депрессия вам не страшна.

Бананы

Если у вас плохое настроение — ешьте бананы! Они укрепляют нервную систему, способствуют клеточному росту, дают организму необходимую энергию. Если вы злитесь, расстроены или впали в депрессию — это значит, что вашему организму не хватает витамина В. Всего несколько бананов достаточно, чтобы восполнить суточную дозу этого витамина, так что, вместо антидепрессантов купите лучше в магазине гроздь бананов. [С-BLOCK]

Кроме того, бананы — источник триптофана — аминокислоты, ответственной за выработку мозгом серотонина. Серотонин участвует в регуляции настроения и импульсивного поведения. При его дефиците человек становится более раздражительным и вспыльчивым, у него наблюдаются перепады настроения. Продукты питания с повышенным содержанием триптофана способствуют биосинтезу серотонина и улучшают настроение.

Для борьбы с депрессией очень важен цинк. Этот металл не только улучшает наши волосы и кожу, он еще и отвечает за рост клеток. Исследования Центра Биологической Медицины доказывают, что недостаток цинка в организме приводит к ряду расстройств. Среди них раздражительность, утомляемость, потеря памяти, депрессивные состояния, снижение остроты зрения, уменьшение массы тела. [С-BLOCK]

Как же бороться с недостатком цинка? Наше тело само этот металл не производит, но на помощь нам приходит всеми любимый продукт — сыр. Можно употреблять его в любом виде: расплавленном, тертом, жареном. Больше всего цинка содержат твердые сорта сыра. Главное — соблюдать умеренность и не забывать, что в сыре еще и много жиров, что негативно отразиться на вашей фигуре.