10 продуктов для профилактики рака: советы Дмитрия Шепелева

Сейчас многие готовы изменить образ жизни, заботясь о собственном здоровье. В первую очредь люди стремятся оздоровить рацион. Большинство людей интересует профилактика рака. Исследования на эту тему проводились многими известными западными светлами. Весь этот опыт изучал и анализировал известный телеведущий Дмитрий Шепелев , когда Жанна Фриске заболела раком. Информацией Шепелев поделился в книге «Жанна»: «Библией для каждого, кто так ли иначе задавался вопросами правильного питания в борьбе с раком или его профилактики, является книга „Антирак“ ученого и пациента с мировым именем Давида Серван-Шрейбера». На основе этого исследования Шепелев приводит диету Жанны, которая основана на общепризнанных постулатах антиракового питания.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1386148717056561808_224069205"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Антираковая диета по книге Давида Серван-Шрейбера 1. Исключение сахара (или снижения), так как он является главным источником питания опухоли.

2. Убрать из ежедневного рациона гормоносодержащие продукты, ограничить белки животного происхождения.

3. Две — три порции фруктов и ягод в день. Порция — число продуктов, которые помещаются в ладоне. Полезными считаются: лимон, яблоки, черника, ежевика, малина, клюква, земляника.

4. Три — пять порций овощей. Полезными считаются: помидоры, броколли, кабачки, редис, шпинат, брюссельская и белокочанная капуста.

Фото: личный архив.

5. Количество углеводов: не более 200 гр в день. Исключить высокоуглеводосодержащие продукты: белый хлеб, сахар, мед, белую муку, картофель, макароны, белый и темный рис, крупы, печенье, сухофрукты, чипсы, конфеты, сладкая газировка, фруктовые соки и другие.

6. Мясо: рекомендуется индейка, ягнятина, не чаще 2 раз в неделю. Предпочтение — мясо животных, выращенных в естественных условиях на травяных кормах, а не зерновых. Умеренное употребление: говядина, свинина, оленина, лосятина, мясо страуса.

7. Не жарить. Вместо этого способа приготовления — гриль или коптить.

8. Ежедневно 1 — 2 порции орехов.

Фото: личный архив

9. Масло нерафинированное оливковое или кокосовое.

10. Рыба: предпочтение отдавалось дикой и глубоководной с низким содержанием ртути: сардинам, сельди, треске, тунцу, тихоокеанскому лососю. Исключить суши. Не рекомендовалось есть мясо акулы, атлантического лосося, рыбу-меч, королевскую макрель.